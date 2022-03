Decenas de camiones protestan en Toledo circulando a baja velocidad por un solo carril

El pasado martes 22 de marzo, fecha en la que estaba prevista inicialmente esta concentración, uno de los transportistas toledanos, Doroteo Rojas, explicaba a los medios de comunicación que las protestas en la capital de Castilla-La Mancha no se harían de forma ilegal, pues no quieren que se les vincule con "actos violentos" como los que sí que han tenido lugar en otras partes de España, donde se ha visto a profesionales del sector pinchar ruedas e increpar a los compañeros que han decidido no secundar el paro.