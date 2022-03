La alcaldesa de Toledo pide a los camioneros que no colapsen los accesos al hospital

Tranquilidad por el momento en la ciudad de Toledo, donde se circula con total normalidad, pese a que durante las últimas horas se había viralizado a través de las redes sociales y de WhatsApp un mensaje en el que se informaba de que unos 300 camiones iban a "colapsar las calles" de la capital durante la mañana de este miércoles.

Según se recogía en dicho mensaje, sin autoría conocida, la supuesta protesta de los transportistas iba a comenzar a las 10:00 horas en el Polígono Industrial de Toledo, un barrio en el que desde primera hora de la mañana se ha desplegado un amplio despliegue policial puesto que la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha no había autorizado la manifestación de los transportistas.

Tal y como informó la Subdelegación del Gobierno en Toledo a este periódico, la decisión de no permitir la celebración de la marcha de camiones se tomó en base a un informe policial desfavorable al constatar aspectos como la situación del recorrido o la seguridad, entre otros.

Sin presencia de camiones

Al menos hasta las 11:00 horas de este martes, una hora después del presunto arranque de la marcha lenta de los transportistas, no se ha detectado concentración alguna de camiones en la zona.

Sin embargo, la alcaldesa de la ciudad, Milagros Tolón, ha lanzado este martes una petición a los camioneros, a los que ha rogado que no colapsen una zona "sensible" del barrio del Polígono como son los accesos y las salidas del Hospital Universitario de Toledo.

"No solo es el hospital de la ciudad, sino de la provincia", ha añadido la regidora toledana. "Hay una zona sensible, que es la TO-23, que es la entrada y la salida al hospital. Espero que seamos todos conscientes de que no solo es el hospital de la ciudad, sino de la provincia, y que no se colapse para que si hay algún problema las personas pueden ir y salir tranquilamente", ha insistido pese a que hasta el momento no se registra ninguna incidencia en la zona.

Tolón ha mostrado respeto por el derecho a la manifestación, pero ha recordado que esta acción de protesta no está autorizada y que la Policía Local está en contacto con la Policía Nacional y con la Guardia Civil para garantizar la seguridad.

Paro del sector

Los camioneros ya han protestado de forma masiva durante los últimos días en otras capitales de Castilla-La Mancha como Albacete o Ciudad Real, en el marco del paro del sector iniciado el pasado lunes 14 de marzo para exigir al Gobierno de España la reducción del precio de los combustibles.

Al paro, convocado por la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte, considerada como un interlocutor minoritario y no válido por el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, se sumaron este lunes las federaciones nacionales Fenadismer, Fetransa y Feintra después de rechazar la propuesta del Gobierno, consistente en un paquete de ayudas valorado en 500 millones de euros que ha sido considerado como poco concreto e insuficiente.

Sigue los temas que te interesan