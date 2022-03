Los camioneros no se manifestarán este martes en Toledo pero quieren hacerlo el viernes

Los camioneros que se mantienen parados para exigir al Gobierno de España medidas contra el elevado precio de los carburantes finalmente no recorrerán las calles de Toledo este martes, tal y como habían previsto en un principio, debido a que la Subdelegación del Gobierno no autorizó la protesta por haberse comunicado fuera de plazo y porque podría haber comprometido los accesos al Hospital Universitario de la capital toledana. Sin embargo, los transportistas han solicitado un nuevo permiso para llevar a cabo una marcha lenta el próximo viernes 25 de marzo en la ciudad.

Después de que durante las últimas horas haya circulado a través de redes sociales y WhatsApp un mensaje en el que se alertaba de que este martes por la mañana hasta 300 camiones iban a colapsar las calles de Toledo, empezando a las 10:00 horas desde el Polígono Industrial, un amplio dispositivo policial se ha desplegado por la zona para garantizar la seguridad e impedir la concentración no autorizada, aunque no ha sido necesaria su actuación debido a que los camioneros han decidido no protestar sin el permiso de la autoridad competente.

Uno de los transportistas toledanos, Doroteo Rojas, ha explicado sobre el terreno a los medios de comunicación que las protestas en la capital de Castilla-La Mancha "no se harán de forma ilegal", pues no quieren que se les vincule con "actos violentos" como los que sí que han tenido lugar en otras partes de España, donde se ha visto a profesionales del sector pinchar ruedas e increpar a los compañeros que han decidido no secundar el paro convocado por la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte e iniciado el pasado lunes 14 de marzo.

Rojas, según recoge la agencia de noticias Efe, ha manifestado que los transportistas de Toledo "solo quieren protestar y que se les oiga, como en el resto de las capitales de provincias de España, sin ninguna intención de colapsar nada". Este lunes se celebraron marchas lentas, sin incidentes reseñables, en Albacete y Ciudad Real.

Además, ha subrayado que los camioneros solo se movilizarán si tienen el permiso de la Subdelegación del Gobierno porque "ya están arruinados" y su situación no les permite para pagar multas.

Petición de la alcaldesa

A la espera de que la Subdelegación analice la información proporcionada para autorizar o no la protesta del próximo viernes en Toledo, la alcaldesa de la ciudad, la socialista Milagros Tolón, ha pedido este martes a los camioneros que no colapsen los accesos al Hospital Universitario.

"Hay una zona sensible, que es la TO-23, que es la entrada y la salida al hospital. Espero que seamos todos conscientes de que no solo es el hospital de la ciudad, sino de la provincia, y que no se colapse para que si hay algún problema las personas pueden ir y salir tranquilamente", ha dicho a preguntas de los periodistas.

