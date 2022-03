Núñez pide la derogación de la ley que "obliga a pagar por tener un grifo" en Castilla-La Mancha

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reclamado este martes al Gobierno regional el cumplimiento del Pacto del Agua y la derogación de la nueva Ley de Aguas y del impuesto que conlleva.

Así lo ha señalado Núñez durante la clausura del acto 'Agua, un futuro para todos' organizado por el partido con motivo del Día Mundial del Agua en la localidad toledana de Polán.

El líder 'popular' ha lamentado que el socialismo lleva 40 años gobernando la región y que durante estas cuatro décadas "ha utilizado el agua como un elemento de confrontación, un arma arrojadiza para, en especial en épocas electorales, enfrentar a los vecinos buscando con ello un puñado de votos".

En este punto, ha considerado que "ha llegado el momento de que el agua deje de ser un elemento arrojadizo en manos del PSOE para ser un elemento de riqueza en manos de los castellanomanchegos", al tiempo que se ha comprometido a que el PP regional y el nacional seguirán hablando del agua "sin complejos" porque creen en este recurso como elemento de generación de riqueza y empleo.

En este contexto, ha incidido en que al inicio de la legislatura la primera propuesta que hizo al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, fue crear una Mesa regional por el Agua para escuchar a todos los colectivos a los que le afecta la política hídrica de la región y, aunque si bien ha dicho que los socialistas fueron reticentes en un primer momento, tras varios meses y "tras los insultos pertinentes", pusieron en marcha dicha Mesa.

El PP, ha recordado, anunció que apoyaría "sin fisuras" las conclusiones que alcanzara este foro de diálogo que logró un Pacto regional por el Agua que firmaron los 'populares', 50 colectivos de la región y otros partidos políticos, con "el compromiso de cumplir una serie de parámetros para blindar los intereses de Castilla-La Mancha en materia de agua".

Sin embargo, ha afeado que después de un año y medio el Ejecutivo autonómico no ha cumplido "ni una sola" de las medidas contenidas en el Pacto y, a su juicio, no lo ha hecho "porque no cree en el agua como elemento de generación de riqueza y empleo sino como elemento de confrontación política" y porque "García-Page nunca cumple lo que promete".

En cuanto a la nueva Ley de Aguas, ha expresado el "rechazo absoluto" del PP porque impone un nuevo impuesto que hará que los castellanomanchegos "no solo tengan que pagar por beber sino también por tener un grifo", mientras el Gobierno regional pretende recaudar cerca de 100 millones de euros con este impuesto "confiscatorio".

En este sentido, ha asegurado que el PP continuará siendo "muy beligerante" a este respecto y, por ello, está manteniendo reuniones con los alcaldes y portavoces 'populares' para que trasladen a la ciudadanía cuál es la política hídrica del Ejecutivo autonómico.

Además, ha recalcado que el Partido Popular de Castilla-La Mancha "va a defender siempre con uñas y dientes el agua para esta región porque creemos en España y en la solidaridad de los territorios pero también en la prioridad de la cuenca cedente y en dar cobertura a los recursos hídricos que necesita esta comunidad autónoma".

Por todo ello, ha instado a García-Page a "que se aparte de las guerras políticas por el agua y venga al lado de los que queremos convertir el agua en elemento de generación de riqueza y empleo", que aproveche este Día Mundial del Agua para anunciar que deroga el nuevo impuesto al agua y para poner en marcha "de manera inmediata" la senda de la bajada de impuestos en la región, así como para ejercer la "presión política y legal" al Gobierno de Pedro Sánchez para que baje el IVA a la luz, los combustibles y el gas.

Núñez ha advertido de que las familias, los autónomos, las pequeñas y medianas empresas (pymes) y los agricultores y ganaderos no pueden soportar más esta situación "dramática", así como ha abogado por "cambiar de Gobierno más pronto que tarde porque este Gobierno no va a cambiar de políticas", ha concluido.

El PSOE defiende que "Feijóo lo aplica en Galicia"

Mientras, el grupo socialista en las Cortes regionales ha defendido el canon del agua en Castilla-La Mancha alegando que este impuesto es más bajo que en otras comunidades y que el presidente de la Xunta y candidato a liderar el PP, Alberto Núñez Feijóo, también lo aplica en Galicia.

En una rueda de prensa, la portavoz del grupo socialista en el Parlamento autonómico, Ana Isabel Abengózar, ha definido el nuevo impuesto regional que contempla la Ley del Agua como una “adaptación” de la normativa a lo que exige la Unión Europea (UE).

Abengózar ha asegurado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha aguantado “hasta el último momento” para aprobar esta norma y que lo ha hecho “en el tramo más bajo”, ya que, de prolongar aún más su adaptación a las exigencias comunitarias, el club de los 27 sancionaría a la región, ha explicado.

Así, ha instado al PP a abandonar la “demagogia y el populismo” atacando esta normativa porque, ha recordado la dirigente socialista, “todas las comunidades gobernadas por el PP reciben ingresos desde hace años por ese canon”, incluido Feijóo, que recauda “cuarenta millones de ingresos” en Galicia.

Además, ha afeado a los populares atribuirse “méritos que no son propios” y ha recordado que la diputada del PP por Albacete, Carmen Navarro, votó en contra de la normativa que reduce el trasvase del Tajo al Segura de 38 a 27 hectómetros cúbicos.

A pesar del nuevo tributo autonómico que gravará el uso y consumo del agua, Castilla-La Mancha va a seguir estando entre las comunidades que “menos cara” tiene el agua, ha afirmado Abengózar.

