Los transportistas mantienen el paro pese a que reconocen que las grandes empresas "están trabajando"

La Plataforma en Defensa del Transporte, convocante del paro de los transportistas que hoy cumple dieciséis días, ha confirmado este martes que a pesar de continuar con la movilización "las grandes empresas están trabajando".

Según ha explicado su presidente, Manuel Hernández, a través de su habitual vídeo diario, desde la agrupación son conscientes de que "una pequeña parte de autónomos bajo las amenazas totalmente condenables de sus cargadores se han puesto a trabajar en contra de su voluntad".

La explicación llega un día después de que la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) confirmara que un 95% de los transportistas autónomos ya había comenzado a trabajar de nuevo.

Para Hernández, tanto este dato como otros que indican que la protesta está perdiendo algo de fuerza "son falsos y una mentira". En este sentido, el líder de los transportistas parados ha apuntado que "de todo el apoyo que teníamos, más del 80% nos sigue apoyando".

Un argumento que ha usado de nuevo para reivindicar las medidas por las que se puso en marcha la protesta. "Hay la fuerza suficiente para que la Administración tenga finalmente que comprometerse bajo un acuerdo firmado a darnos una solución", ha explicado.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Transportes han indicado a este diario que el tráfico de movimiento de largo recorrido de vehículos pesados se mantuvo este lunes en un -5,94% respecto a un día normal. Esto quiere decir que "el tráfico estuvo al 94%".

"Tenemos una administración que solo manda globos sonda, pero no concreta ninguna medida firmada y que nos garantice lo que como mínimo se pide para poner en marcha nuestros camiones (...) Ahora la situación es crítica. Nos encontramos en un punto en el que no tenemos la posibilidad de echar a andar. Estamos mucho peor que cuando paramos".

Un día más Hernández ha llamado a la resistencia de los trabajadores, a no rendirse y a "no ceder a las presiones". "Nos quieren hacer invisibles. Podemos pasear con nuestros camiones por las autovías y eso no lo pueden negar, podemos pasear por pueblos y ciudades... Se nos tiene que ver porque quieren que no se nos vea".

En cuanto a los ataques que ha recibido por su supuesto pasado ligado al grupo parlamentario Vox, Manuel Hernández ha advertido de que "no me van a doblegar por mucho que intenten descabezarme".

"Mi honestidad, honradez y firmeza está por encima de todos esos mediocres que intentan paralizar un movimiento al que le tienen muchísimo miedo. Que le tengan y sigan teniéndole miedo. Hemos llegado para quedarnos", ha zanjado.

Sigue los temas que te interesan