El PP de Toledo presenta una enmienda a la totalidad y 41 parciales al proyecto de presupuestos

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Toledo ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos del Consistorio de la capital regional para este año 2022, así como 41 enmiendas parciales. El portavoz, Juan José Alcalde, ha solicitado al Gobierno municipal que acepte las propuestas del PP para conseguir unos presupuestos más sociales, más cercanos a las necesidades de la gente y que recojan las infraestructuras e inversiones imprescindibles para a garantizar el futuro de la ciudad.

Así lo ha manifestado en la rueda de prensa que ha ofrecido junto con el viceportavoz, José López Gamarra, sobre las enmiendas del Grupo Municipal Popular al proyecto de presupuestos para el ejercicio 2022, según ha informado el PP en nota de prensa.

De las 41 enmiendas parciales, 15 se refieren a gasto corriente y 26 al capítulo de inversiones, con un importe total cercano a los diez millones de euros.

Sobre la enmienda a la totalidad, Alcalde ha señalado que los presupuestos propuestos por el Gobierno socialista no se ajustan a la situación económica real del Ayuntamiento. "Unos presupuestos electoralistas, que endeudan a la ciudad y que lo va a tener que pagar la próxima Corporación. Se olvidan de las demandas de los ciudadanos y de las inversiones importantes que llevamos esperando desde que gobierna el PSOE", ha señalado, como los accesos al nuevo hospital de Toledo, la apertura como residencia de mayores del Hospitalito del Rey, la eliminación definitiva del amianto en la ciudad o el inicio de actuaciones en Vega Baja.

En este sentido, ha explicado que los presupuestos "no tienen en cuenta los grandes problemas de Toledo y no dan solución a ninguno de los temas importantes de la ciudad que llevan enquistados quince años desde que el PSOE gobierna en Toledo". "No son los presupuestos que Toledo necesita en una época de crisis económica como en la que estamos, intensificada por la pandemia que vivimos", ha insistido.

“Futuro”

De la misma forma, ha afirmado que "los toledanos se merecen unos presupuestos que miren al futuro de la ciudad, que tengan claro qué Toledo queremos en el futuro, y el equipo de Gobierno del PSOE lo que está demostrando es que está cansado, desmotivado, sin ideas, sin ilusión y con pocas ganas de trabajar".

En cuanto a las enmiendas parciales, una parte importante se refieren al aumento de partidas de carácter social como las referentes a juventud, cuyo presupuesto ha disminuido un 22%, así como a participación ciudadana, presupuestos participativos, atención a la infancia y a las familias, promoción empresarial o medio ambiente.

Las enmiendas incluyen también actuaciones como la canalización del arroyo de Valdecubas, la rehabilitación de del barrio de Palomarejos o la mejora de la conexión del barrio de la Legua.

Presupuestos "irreales"

Por su parte, el viceportavoz, José López Gamarra, ha afirmado que los presupuestos elaborados por el Gobierno municipal "no son reales, tampoco crecen frente al año pasado y son una fantasmada de la señora Tolón, que introduce 17 millones de euros para llevar a cabo inversiones que tampoco son reales". Una línea de crédito de la que aún no se conocen las condiciones, que tendrán que sacar a concurso, lo que llevará varios meses y retrasará la ejecución de las inversiones.

Gamarra también ha recordado los proyectos presupuestados y no ejecutados año tras año que vuelven a aparecer en los presupuestos como el recinto ferial de Safont, el parque fluvial de Safont, el pabellón de San Lázaro, el carril bici entre Santa Bárbara y Santa María de Benquerencia, el cuartel de Policía Local o la ambulancia para Protección Civil.

Además, el viceportavoz ha asegurado que "la mayor parte de las inversiones no se van a ejecutar porque de los 19 millones de euros de inversiones lo real es muy poco", ya que el resto depende de aprovechamientos urbanísticos y enajenación de terrenos, que, si no se producen, no se podrán llevar a cabo.

Asimismo, ha lamentado que el Gobierno municipal "no solo no ha bajado los impuestos, sino que no aumenta las partidas para ayudar a autónomos, comerciantes o partidas sociales". "Por eso las enmiendas del PP van a incrementar el presupuesto de emergencias sociales, familias y, en definitiva, a ayudar a nuestros ciudadanos", ha concluido.

