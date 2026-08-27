Guadalajara prepara una gran transformación del entorno de la Virgen de la Antigua con casi 10 millones de euros

Guadalajara acometerá una profunda transformación urbana, ambiental y social del eje de la calle Cardenal González de Mendoza y el entorno del Santuario de la Virgen de la Antigua con una inversión cercana a los 10 millones de euros, cofinanciados con fondos europeos para proyectos EDIL.

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha presentado este jueves el proyecto, que actuará sobre uno de los entornos de mayor relevancia urbana y patrimonial de la ciudad. La intervención conectará el entorno del santuario con la Cuesta del Matadero, el Museo Francisco Sobrino y el Parque de Sor María Lovelle.

El proyecto contempla un incremento de las superficies peatonales, la ampliación de las aceras para adaptarlas a la normativa de accesibilidad y la creación de nuevos espacios destinados al descanso, el juego y la práctica de actividad física al aire libre.

Entre las actuaciones previstas destaca además la construcción de una plataforma elevada con vistas al Santuario de la Virgen de la Antigua, que permitirá generar un nuevo espacio de estancia y mejorar la relación entre el entorno urbano y el patrimonio de la zona.

Una nueva conexión accesible con el santuario

La actuación, incluida en el Plan de Actuación Integrado (PAI) de Guadalajara, contempla también la construcción de una nueva rampa accesible para conectar diferentes niveles urbanos y facilitar el desplazamiento de las personas con movilidad reducida hasta el entorno de la Virgen de la Antigua.

El concejal de Infraestructuras, Santiago López Pomeda, ha señalado que el objetivo es crear espacios “más amables, accesibles” y pensados para el disfrute de los vecinos, en línea con las directrices europeas de sostenibilidad urbana, convivencia comunitaria y mejora de la calidad de vida.

La intervención no se limitará a la superficie urbana, sino que incluirá una renovación integral de diferentes infraestructuras. En concreto, se actuará sobre las redes de saneamiento y abastecimiento de agua, además del alumbrado público de una amplia zona de la ciudad.

Estas actuaciones supondrán aproximadamente el 35 % de la inversión total prevista para el proyecto.

Casi 10.000 nuevas plantas y 100 árboles

La transformación tendrá también un importante componente ambiental. El proyecto contempla una de las mayores inversiones realizadas hasta ahora en materia de jardinería y riego urbano en Guadalajara, con una partida específica de 660.000 euros.

Los trabajos permitirán rehabilitar de forma integral zonas verdes actualmente degradadas, crear nuevos parterres y espacios ajardinados e incorporar cerca de 10.000 unidades de arbustos, herbáceas, plantas tapizantes y trepadoras.

En total, estas nuevas especies se distribuirán sobre una superficie cercana a los 3.000 metros cuadrados. A ellas se sumará la plantación de 100 nuevos árboles pertenecientes a 17 especies diferentes.

El objetivo es mejorar tanto la calidad ambiental como la imagen urbana de un entorno especialmente vinculado al patrimonio y a la vida cotidiana de los vecinos.

12,1 millones de fondos europeos para Guadalajara

La actuación forma parte de la estrategia de transformación urbana que está impulsando el Ayuntamiento de Guadalajara y que incluye otros proyectos como la intervención en la Avenida del Ejército, el Paseo de las Cruces y el Alcázar Real.

En conjunto, esta planificación ha permitido a Guadalajara obtener 12,1 millones de euros de financiación europea, la máxima cuantía concedida a los municipios beneficiarios.

Con el proyecto del entorno de la Virgen de la Antigua, el Consistorio pretende avanzar en la recuperación y modernización de un espacio que combina patrimonio, zonas verdes y áreas residenciales, con una intervención centrada en la accesibilidad, la movilidad peatonal y la mejora de los espacios públicos.