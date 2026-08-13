Hasta 20 días sin recoger la basura: el PP alerta de "insalubridad" y exige "medidas" a la Diputación de Guadalajara

El grupo popular en la Diputación de Guadalajara ha denunciado "la grave situación" que sufren numerosos municipios de la provincia por el "pésimo funcionamiento" del servicio provincial de recogida de residuos, —dependiente de la institución— que en las últimas semanas ha dejado de prestarlo con "la regularidad necesaria".

Según ha explicado el portavoz del grupo popular, Román García, "estamos ante un problema que se repite y se agrava desde el inicio del verano, precisamente cuando más población tienen nuestros pueblos por la llegada de vecinos, segundas residencias y visitantes".

García ha añadido que "hay localidades en las que se han llegado a acumular demasiados días sin que pase el camión de la basura, algo que resulta sencillamente inasumible".

El portavoz del PP ha alertado de que la situación es todavía más alarmante en el caso de la recogida selectiva porque "los tiempos de recogida del contenedor amarillo y del azul, es decir, de envases y de papel y cartón, se están alargando aún más que los de la fracción resto".

El principal grupo de la oposición ha lamentado la situación "que está provocando la acumulación de residuos en los propios contenedores, que llegan a desbordarse por la vía pública". Según García, "hay casos en los que se lleva sin recoger prácticamente veinte días".

Desde el PP han advertido de que esta falta de recogida es causa de "problemas de insalubridad y de suciedad en las calles, con malos olores y una imagen muy negativa para los pueblos en plena temporada estival, precisamente cuando la actividad turística y social es mayor".

Durante la temporada de verano "no podemos permitir que nuestros pueblos den esta imagen de abandono en las fechas en las que más vecinos y visitantes reciben", ha lamentado García, quien ha defendido a los alcaldes y los concejales que son "a quienes los vecinos suelen dirigir sus quejas".

El PP urge a abordar el problema

El portavoz del PP en la Diputación de Guadalajara ha subrayado que numerosos alcaldes de distinto signo político les han trasladado su malestar y quejas por la falta de respuesta y soluciones por parte del equipo de gobierno de la Diputación.

"Los alcaldes están desbordados por las lógicas quejas de los vecinos y no obtienen la solución que merecen por parte de la institución provincial, que es la responsable directa de este servicio", ha explicado García.

Sin embargo, "estos ayuntamientos y sus vecinos sí siguen cumpliendo su parte del contrato, pagando las cuotas que les corresponde por un servicio que no están recibiendo según lo acordado".

El PP ha exigido a la Diputación de Guadalajara "que aborde este problema con carácter urgente y adopte las medidas necesarias para garantizar la normalización del servicio en todos los municipios afectados".

García ha subrayado que "es obligación de la Diputación garantizar un servicio esencial como es la recogida de residuos, y no puede escudarse en excusas mientras los pueblos se llenan de basura".

El portavoz del PP ha concluido con una petición de explicaciones públicas al equipo de Gobierno que preside José Luis Vega y de medidas concretas para recuperar la normalidad en la recogida de basura y reciclaje en todos los municipios de la provincia acogidos a este servicio.

La oposición ha urgido a la institución provincial a aportar soluciones "antes de que la situación empeore y se convierta en un problema aún mayor para la salud pública y la imagen de nuestra provincia".