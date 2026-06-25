Luto en Cuenca por la muerte de Gracia Pérez, exconcejala y médica de profesión: "Siempre mostró una firme vocación"

La sociedad conquense está de luto por la muerte de Gracia Pérez, exconcejal del equipo de Gobierno encabezado por Ángel Mariscal y facultativa especialista en Aparato Digestivo en el Hospital de Cuenca.

Aunque nacida en Madrid en 1963, desde su llegada a la ciudad castellanomanchega en 1994 se convirtió en una conquense más.

En política, se enroló en la lista del PP a las elecciones municipales de 2015 en el puesto número 9. En esa legislatura ocupó la Concejalía de Familia, Servicios Sociales e Igualdad hasta que en diciembre de 2016 renunció a su puesto alegando cuestiones personales.

Desde el PP de Cuenca han destacado la talla humana de alguien a la que "recordaremos siempre como una persona cercana, humana, amable y sonriente" que destacaba por su "excelente predisposición para ayudar, escuchar y colaborar".



Los 'populares' también ensalzan su carrera sanitaria como "muestra del valor del servicio público entendido desde la cercanía, la profesionalidad y la entrega a los demás".

"A lo largo de su vida, tanto en el ámbito sanitario como en su etapa de servicio a los vecinos desde la Corporación Municipal, Gracia demostró una firme vocación de compromiso con la sociedad conquense, contribuyendo desde distintas responsabilidades a mejorar la vida de los demás", añaden.

El PP de Cuenca ha finalizado su post en redes sociales trasladando su "más sentido pésame a su familia, amigos, compañeros del Hospital de Cuenca y a todas las personas que compartieron con ella su trayectoria vital y profesional".