Cabreo en un pueblo de Cuenca por el "inaceptable" precio que pagan por ver la televisión

El alcalde de Henarejos, Rufino Sánchez Palomares, considera “discriminatorio” que Ayuntamientos como el suyo tengan que pagar miles de euros para que sus vecinos puedan ver la televisión.

En concreto, según explica, la localidad de este primer edil abona a Telecom Castilla-La Mancha un total de 4.104 euros al año. “Es inaceptable que haya ciudadanos de primera y de segunda en este sentido y que vecinos de los pueblos más pequeños, además de no contar con otros recursos públicos que los de más población sí tienen, tengamos que pagar por un servicio que es gratis en muchas otras localidades”.

Para un pueblo que no llega a los 150 habitantes es “un verdadero esfuerzo” el tener que dedicar un dinero a contar con servicio de televisión cuando “las necesidades en otros muchos sentidos son numerosas”. Así, Rufino Sánchez reclama que no cueste dinero a sus vecinos encender la televisión. “La Diputación nos ayuda con algo más de 900 euros, pero no es suficiente”.

Numerosas llamadas

Numerosas son las llamadas que el alcalde ha intercambiado con representantes de Telecom, intentando renegociar y abaratar los costes. “Considero poco serio y nada riguroso el tener que estar continuamente explicando que para un pueblo como el mío es un sobre esfuerzo pagar más de 4.000 euros por ver la tele”.

Rufino Sánchez recuerda cómo en una de estas negociaciones para defender los intereses de sus vecinos logró que Telecom se hiciera cargo de pagar el recibo de la luz que genera, sobre todo, el sistema de refrigeración instalado en el repetidor “alcanzaba una media de 300 euros al mes”, apunta el alcalde.

Para el primer edil, “las empresas públicas, como es el caso de Telecom, deben de priorizar el servicio a los ciudadanos antes que la rentabilidad. Y tratándose de pueblos pequeños, como es el caso de Henarejos, no deberían de considerar, ni siquiera, el cobrarnos ni un euro por poder ver la televisión”. Rufino Sánchez relata cómo desde el Ayuntamiento se ha ido atendiendo, casa por casa, las dificultades que los vecinos tenían para poder recibir con nitidez la señal televisiva. “Hemos cumplido simplemente con nuestra obligación. Ahora es la Junta de Comunidades, a través de Telecom, la que tiene que demostrar sensibilidad con las zonas rurales que debería de defender en situaciones como ésta”.

Rufino Sánchez Palomares relata que en su pueblo se ven los canales más importantes, apenas unos diez, y que no tienen acceso, además, a todos los que gratuitamente “pueden disfrutar vecinos de otros municipios. Nuestra reivindicación es más que justa”, insiste.

Por otro lado, pero relacionado con la televisión, se encuentra el problema de la radio. En noviembre de 2019, Rufino Sánchez contactaba con la Dirección General de Cohesión Territorial de la Junta de Comunidades para solicitar que tomara medidas para que en su pueblo se pudiera escuchar la radio analógica. Desde el Gobierno regional se le instaba a que sus vecinos se compraran smartphones o que instalaran una emisora municipal en el pueblo. “Han pasado casi dos años y medio desde que informé de esta situación y seguimos sin soluciones”, finalizaba el alcalde de Henarejos.

