A un consejero de Page le van a regañar por carta: "Que rectifique, es un contrasentido"

El coordinador regional de IU en Castilla-La Mancha, Juan Ramón Crespo, ha avanzado que su formación va a pedir por carta al consejero de Fomento, Nacho Hernando, que recapacite y que no contribuya al desmantelamiento de la línea de tren convencional en Cuenca, remarcando "que hay tiempo" para rectificar y hacer ver al Ministerio de Transportes que está "equivocado con esta decisión".

Así lo ha manifestado Crespo, en una rueda de prensa telemática junto al coordinador local de IU Cuenca, Pablo García, en la que ha reclamado a Hernando que sea el consejero de Fomento y "no de desfomento". "Que rectifique las declaraciones que no son ciertas, que defienda el ferrocarril y no se oponga a él, junto a la patronal conquense".

Crespo ha señalado que con la manifestación del pasado domingo en defensa de la línea convencional, las administraciones -Junta, Ayuntamiento y Diputación de Cuenca- han demostrado que no representan a sus ciudadanos.

No entiende que en el año del ferrocarril europeo, en el que "todas las miradas están puestas" en vertebrar el territorio, se plantee el cierre de la línea de ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia, un "contrasentido" de las administraciones en la ciudad, cuando "todo el mundo apuesta por lo contrario".

Mociones

Por su lado, el coordinador local de IU en Cuenca ha señalado, que aunque aún no han explorado la vía para llevar este futuro cierre a los tribunales, continúan luchando por llevar esta oposición al plano municipal, por lo que presentarán mociones en defensa del tren en el próximo pleno.

Asimismo, ha criticado que el PSOE de Cuenca sea "el principal" impulsor de este desmantelamiento, alertando de que "en próximos días", saldrá algún dirigente socialista para abordar qué se tiene "que hacer con los terrenos de Adif", en el centro de la ciudad, y que afectan a esta línea, "Ese es el único objetivo especulativo", ha afirmado Pablo García.

Además, confían en que desde Cuenca Nos Une voten "a favor del tren" en el próximo pleno, puesto que había algún concejal de este grupo en la manifestación del pasado domingo, así como militantes del PSOE.

