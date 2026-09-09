Rechazo ecologista a la ampliación de una macrogranja en Tomelloso: pasaría de criar 115.000 gallinas a 265.000

Ecologistas en Acción Ciudad Real ha presentado alegaciones a la solicitud de autorización ambiental integrada y el estudio de impacto ambiental presentada por la empresa Becerra Ponce SL para ampliar su explotación avícola en Tomelloso (Ciudad Real) que pasaría de criar 115.000 gallinas a 265.000.

La organización, en un comunicado de prensa, ha argumentado que su recurso se basa en las contradicciones, inexactitudes y omisiones que han detectado en la documentación aportada por la empresa.

Esta ampliación recoge la construcción de dos nuevas naves para acoger a gallinas ponedoras con una capacidad de 50.000 aves cada una y una tercera para otras 50.000 pollitas de recría.

La explotación generará 3.975 toneladas de excrementos -alrededor de 11 al día- que serán trasladadas mediante cintas a un remolque para su aprovechamiento agrícola, sin necesidad de construir un estercolero o una balsa de almacenamiento en la finca.

Distancia con núcleos poblacionales

La primera falla que ha detectado la organización tiene que ver con la distancia de la explotación al núcleo de población más cercano, donde la organización ha contabilizado hasta tres cifras diferentes.

Mientras el proyecto básico de ampliación sitúa esa distancia en unos 10 kilómetros, el documento sobre mejores técnicas disponibles y el estudio de impacto ambiental la reducen a unos 700 metros, y en otro apartado posterior lo sitúa por encima de los ocho kilómetros.

En segundo lugar, Ecologistas en Acción señala una inexactitud respecto a la declaración de Tomelloso como zona vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario. En este sentido, señalan que el promotor calcula que serán necesarias 748,23 hectáreas de superficie agrícola para aplicar el estiércol generado, pero no acredita que esa superficie esté disponible o comprometida.

Por último, creen que la documentación no acredita de manera cuantitativa el cumplimiento de los valores de emisión de amoniaco y se infravaloran los efectos acumulativos de las emisiones de amoniaco, óxido nitroso y metano. Además, pone sobre la mesa la ausencia de estudios específicos sobre impacto por olores y contaminación acústica, así como de un estudio de campo sobre la posible presencia de avifauna esteparia protegida.

Por todos estos motivos, Ecologistas en Acción conmina a la Dirección General de Calidad Ambiental de Castilla-La Mancha a que corrija todos estos asuntos o de lo contrario emita una resolución desfavorable a la declaración de impacto ambiental y se deniegue la revisión de la autorización ambiental integrada.