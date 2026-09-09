"La Pandorga representa nuestra identidad": Ciudad Real busca elevar su gran fiesta a Interés Turístico Nacional

El Ayuntamiento de Ciudad Real pretende elevar de categoría a la Pandorga tras presentar ante la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria y Turismo la solicitud para que esta popular y tradicional celebración sea declarada como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

"Hoy damos un paso muy importante para la Pandorga, y por supuesto, para Ciudad Real", ha señalado este miércoles la concejal de Turismo, Cristina Galán. Celebrada cada 31 de julio, esta festividad ya ostenta el título de Fiesta de Interés Turístico Regional desde 1985.

"Conseguir este reconocimiento es un objetivo de ciudad que permitirá proyectar nuestra identidad, nuestras tradiciones y nuestra forma de vivir más allá de nuestra provincia y de Castilla-La Mancha".

A través de la Concejalía de Turismo, el Ayuntamiento ciudadrealeño ha trabajado en la elaboración de un expediente completo que incorpora un plan de difusión, la implicación y participación de las asociaciones y colectivos de la ciudad que hacen posible, año tras año, su celebración.

Esta petición llega después de meses de trabajo en los que, según señalan desde el Consistorio, se ha impulsado el reconocimiento nacional de una de las celebraciones más emblemáticas y representativas de la capital.

En el expediente presentado se incluye también el informe favorable remitido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como un respaldo institucional que refuerza la candidatura y permite avanzar en un procedimiento que el Ayuntamiento considera estratégico para la promoción exterior de Ciudad Real.

"Culminamos meses de trabajo y damos un paso decisivo para conseguir que nuestra fiesta más emblemática tenga por fin el reconocimiento nacional que se merece", ha señalado Galán.

En palabras de la concejal, "conseguir este reconocimiento es conseguir un objetivo de ciudad", pues como indica, "la Pandorga representa nuestra identidad, nuestras tradiciones y nuestra forma de vivir y de compartir en Ciudad Real".

Galán ha destacado también la implicación de las asociaciones y colectivos ciudadrealeños "que año tras año hacen posible que nuestra fiesta siga creciendo y manteniendo su esencia".

"Estamos convencidos de que dar a conocer y compartir la Pandorga con el resto de España puede tener una repercusión muy positiva para la ciudad, atrayendo más visitantes y proyectando nuestra ciudad y nuestras tradiciones más allá de nuestra provincia y de nuestra región", ha afirmado Galán tras explicar que esta declaración supondría una importante oportunidad para incrementar la proyección exterior de Ciudad Real.

La responsable municipal de Turismo ha hecho hincapié en la importancia del turismo para el desarrollo económico de la ciudad: "El turismo es uno de los motores de nuestra economía, genera actividad, oportunidades y riqueza", ha subrayado a la par que defendía la apuesta del Consistorio por seguir trabajando en la consolidación de la capital provincial como destino turístico.

"Desde la Concejalía de Turismo trabajamos para posicionar cada vez más a Ciudad Real como destino, poniendo en valor nuestras fiestas, nuestras tradiciones y todo lo que tenemos que ofrecer, además de nuestro patrimonio", ha concluido.