La Diputación de Ciudad Real destina 7 millones a ayudar a los pueblos a cubrir los gastos del Plan de Empleo de la Junta

La portavoz del equipo de Gobierno, Rocío Zarco, junto al responsable del Área de Evaluación Interna, Adrián Fernández. Diputación de Ciudad Real

La Diputación de Ciudad Real destinará un total de 7 millones de euros a un Plan de Empleo propio, que permitirá a los ayuntamientos de la provincia afrontar el pago de la Seguridad Social que no cubre el Plan de Empleo de la Junta, cofinanciado por la Diputación.

Así lo ha asegurado la portavoz del equipo de Gobierno, Rocío Zarco, tras la Junta de Gobierno celebrada este martes, afirmando que "la convocatoria pretende dar oxígeno a los ayuntamientos para realizar contrataciones necesarias y evitar que tengan que afrontar con recursos propios la parte que no financia la Junta".

El plan se articula en dos modalidades. La primera contará con 3.117.871 euros para financiar la parte correspondiente a la Seguridad Social que no asume el Plan de Empleo de la Junta, mientras que la segunda dispondrá de 3.852.123 euros para la contratación de nuevos trabajadores.

Zarco ha recordado que la Diputación ha destinado 6,8 millones de euros al Plan de Empleo de la Junta, diferenciando esta aportación del Plan de Empleo propio que la institución provincial pone cada año a disposición de los municipios.

En este último caso, serán los propios ayuntamientos los que decidan, en función de sus necesidades, si destinan los recursos a cubrir la Seguridad Social que no financia el plan regional o a efectuar nuevas contrataciones.

Contrataciones

Los ayuntamientos podrán solicitarlo una vez que se publique la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y se podrán incluir contrataciones realizadas desde el 1 de enero de 2026.

En relación con las nuevas contrataciones, el periodo mínimo será de un mes y serán los municipios quienes determinen su duración. "Lo que priorizamos aquí es la autonomía de los ayuntamientos, que ellos decidan cómo y en qué quieren hacer esas contrataciones para lo que necesiten en cada momento", ha explicado.

Zarco ha enmarcado esta iniciativa en el conjunto de recursos aprobados por la Diputación en sus dos últimas Juntas de Gobierno, que ha cifrado en 13,8 millones de euros adicionales a los planes anunciados en semanas anteriores y aprobados en el último pleno.

"El objetivo del equipo de Gobierno es seguir poniendo los recursos de la institución provincial a disposición de los ayuntamientos y, en definitiva, de los ciudadanos. Esta es nuestra manera de trabajar, poner los recursos en manos de los vecinos de toda nuestra provincia", ha asegurado.