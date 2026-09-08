Daimiel estrena su Feria del Vehículo con más de 2.000 metros cuadrados y diez expositores del sector

El motor será protagonista en Daimiel durante un fin de semana. El Pabellón Ferial del municipio acogerá los próximos días 18,19 y 20 de septiembre la primera edición de la Feria del Vehículo Nuevo y de Ocasión, una iniciativa con la que el Ayuntamiento busca dinamizar el sector de la automoción y atraer visitantes de toda la provincia.

La cita, impulsada por la Concejalía de Promoción Económica y Autónomos, contará con más de 2.000 metros cuadrados de exposición, repartidos entre las zonas interiores y exteriores del recinto.

La entrada será gratuita y permitirá a los visitantes conocer en un mismo espacio la oferta de los establecimientos participantes, comparar alternativas y acercarse a las distintas opciones disponibles para adquirir o cambiar de vehículo.

Cartel I Feria del Vehículo Nuevo y Ocasión en Daimiel. Ayuntamiento de Daimiel

La responsable del área, Cruces Sánchez de Pablo, ha explicado durante la presentación que la iniciativa pretende “respaldar al tejido empresarial local” y “activar la actividad comercial de la zona”, además de convertir Daimiel durante ese fin de semana en “un punto de referencia provincial para la adquisición o el cambio de automóviles”.

Para esta primera edición ya está confirmada la participación de diez expositores vinculados al sector: Autos Daimiel, Cidauto, RG Automoción, Talleres Núñez, Chapa y Pintura Valero, Talleres Clemente, Talleres PIBA, Renault-Dacia, Talleres Gelme y Talleres Javiauto.

Sánchez de Pablo ha agradecido la implicación de las empresas participantes, cuya presencia considera “clave para asentar este proyecto en Daimiel” y consolidar una feria que nace con vocación de continuidad dentro del calendario comercial del municipio.

"Visibilidad y apoyo" para los profesionales

El Ayuntamiento persigue con esta convocatoria un doble objetivo. Por un lado, busca "dar visibilidad y apoyo directo al sector de la automoción", ofreciendo a los profesionales un escaparate conjunto para mostrar su oferta y generar nuevas oportunidades comerciales.

Por otro, pretende ampliar el alcance de la actividad comercial y atraer a vecinos de Daimiel, de los municipios de la comarca y del conjunto de la provincia.

La feria arrancará el viernes 18 de septiembre, cuando el Pabellón Ferial abrirá sus puertas de 17:00 a 21:00 horas. El sábado 19 y el domingo 20, los visitantes podrán acudir tanto por la mañana, de 11:00 a 14:00 horas, como por la tarde, de 17:00 a 21:00 horas.

Además, el recinto contará con un servicio de hostelería para complementar la oferta durante las tres jornadas. De esta forma, la organización busca que la feria no sea únicamente un espacio de exposición y venta, sino también un punto de encuentro para vecinos y visitantes.

El Consistorio daimieleño confía en que esta primera edición tenga una buena acogida y permita sentar las bases para que la Feria del Vehículo Nuevo y de Ocasión se consolide en próximas ediciones como una nueva cita del calendario comercial de Daimiel.