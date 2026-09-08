El buen momento de Ciudad Real: récord de empleo, diez empresas nuevas por cada cierre y vivienda barata

Yolanda Torres, concejal de Promoción Económica en el Ayuntamiento de Ciudad Real. Ayuntamiento de Ciudad Real

Ciudad Real pisa el acelerador. La capital castellanomanchega ha cerrado el primer semestre de 2026 con récord de empleo, un fuerte crecimiento de la actividad empresarial y una evolución favorable del turismo.

Al mismo tiempo, mantiene su posición como la capital más asequible de Castilla-La Mancha para comprar y alquilar vivienda.

Son las principales conclusiones del informe Ciudad Real Avanza, elaborado por el Observatorio impulsado por el Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo (IMPEFE) en colaboración con la UCLM.

La concejal de Promoción Económica, Yolanda Torres, ha presentado este martes los datos correspondientes a los seis primeros meses del año.

La fotografía que deja el informe, según la edil, es muy positiva. Ciudad Real tiene más población activa, más ocupados y menos desempleados. También suma empresas y autónomos. Y el turismo mantiene una trayectoria ascendente.

Récord de empleo

Ciudad Real terminó el primer semestre con 53.009 personas activas, de las que 48.000 estaban ocupadas. Son las mejores cifras de la serie histórica.

El desempleo también marca un mínimo. En junio había 4.329 personas en paro, la cifra más baja registrada.

La evolución se mantiene además durante el verano. Según los datos aportados por el Ayuntamiento, en agosto el paro aumentó en las cinco capitales de Castilla-La Mancha, pero Ciudad Real fue donde menos creció el desempleo y la única que mejoró respecto al mismo mes de 2025.

Pese a todo, Torres evita atribuir estos resultados exclusivamente a la gestión municipal. "Sería poco riguroso", reconoce, porque detrás están las empresas, los autónomos, los trabajadores y los agentes económicos de la ciudad. Pero defiende que la evolución confirma una tendencia sostenida.

Diez aperturas por cada cierre

El tejido empresarial también gana músculo. Durante los seis primeros meses del año se registraron 95 nuevas altas de empresas en Ciudad Real frente a solo diez ceses. Es decir, por cada empresa que cerró, nacieron diez.

La fotografía es similar entre los autónomos: 53 nuevas altas frente a seis ceses.

El Ayuntamiento pone el foco en acompañar a los emprendedores durante los primeros años de actividad. Una etapa especialmente complicada para consolidar un negocio.

En ese objetivo se encuadran iniciativas como La Trinchera, formación en negociación, comunicación y ventas, programas relacionados con inteligencia artificial, apoyo al relevo generacional y actuaciones dirigidas a mejorar la competitividad del pequeño comercio.

"No se trata al final solamente de abrir una persiana, sino conseguir que pueda mantenerse abierta", resume Torres.

Más turismo y mayor rentabilidad

El turismo también deja mejores registros. Durante el primer semestre aumentó el número medio de pernoctaciones y la ciudad alcanzó buenos niveles de ocupación en momentos puntuales. La evolución apunta a una Ciudad Real con mayor capacidad para atraer visitantes y, al mismo tiempo, generar actividad para el sector hotelero.

El Ayuntamiento destaca además que el crecimiento de la actividad turística viene acompañado de una mejora de la rentabilidad hotelera, un indicador relevante para mantener negocios abiertos y atraer nuevas inversiones.

La vivienda más barata

La otra gran ventaja competitiva de Ciudad Real está en la vivienda. La capital mantiene los precios medios más bajos de las cinco capitales castellanomanchegas, tanto en compra como en alquiler.

El precio de venta se sitúa en 1.439 euros por metro cuadrado, frente a los 1.633 euros de Cuenca, 1.742 de Albacete, 1.867 de Toledo y 1.930 de Guadalajara.

En alquiler, el precio medio alcanza los 7,68 euros por metro cuadrado, también por debajo del resto de capitales de la región.

Una situación que convive con la existencia de demanda y actividad constructora. El reto, según Torres, está ahora en acelerar los procedimientos administrativos.

"El trabajo ahora es evitar que la administración se convierta en un freno", sostiene la concejal.