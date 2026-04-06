La Puerta de Toledo de Ciudad Real será un lienzo total con cuadros de Goya o el Greco y versos de Lorca o Cervantes

El espectáculo inmersivo 'Luz y Verso' de Fundación Unicaja llega a la explanada de Puerta de Toledo de Ciudad Real del 10 al 19 de abril.

Se trata de una experiencia sensorial con proyecciones de obras maestras de la pintura española, música en directo, poesía y ambientación aromática en un gran domo geodésico 360, según ha informado Fundación Unicaja por nota de prensa.

Las entradas, cuya recaudación se destinará a la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad (AFAD) Valdepeñas, se pueden conseguir en la web www.fundacionunicaja.com/luzyverso.

'Luz y Verso' muestra el legado pictórico español a través de una experiencia contemporánea y accesible, creada para conectar con diferentes generaciones y acercarlo a todos los públicos.

Dentro de un domo geodésico el espectador se sitúa en el centro de un recorrido inmersivo en el que conviven proyecciones de gran formato de 20 obras maestras del Museo Nacional del Prado, música en directo a cargo de un cuarteto de cuerda, poesía, y una cuidada ambientación aromática.

De esta forma, obras como 'Las Meninas' de Velázquez, 'El Caballero de la mano en el pecho' de El Greco o 'La Maja desnuda' de Goya dialogan con versos de Lope de Vega, Cervantes, Machado o Lorca, y composiciones musicales actuales interpretadas en vivo, generando una experiencia que va más allá de un pase escénico convencional.

El domo tiene un auditorio con capacidad para 100 personas y una disposición interior diseñada para la contemplación total en gradas circulares.

Pases, horarios y precio

'Luz y Verso' se podrá disfrutar hasta el domingo 19 de abril en horario de martes a viernes en dos pases a las 18.00 y 20.00 horas, con un pase matinal extra a las 12.00 horas en el fin de semana.

El último domingo, los pases serán a las 12.00, 17.00 y 19.00 horas.

Las entradas solidarias se pueden adquirir a un precio de 5 euros en la web wwww.fundacionunicaja.com/luzyverso (gratuita para menores de 17 años y mayores de 65 años).