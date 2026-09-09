La patronal de Albacete espera que la Feria 2026 genere un volumen de negocio de 120 millones de euros

La Confederación de Empresarios de Albacete (Feda) ha celebrado este miércoles su tradicional brindis para inaugurar su caseta en la Feria de Albacete. La patronal ha confiado en que la feria de este año genere un volumen de negocio de 120 millones de euros, unos tres millones más que en la edición de 2025.

Así lo ha expresado el presidente de Feda, Artemio Pérez, durante un acto en el que también han participado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el alcalde, Manuel Serrano; y el vicepresidente económico de la Diputación, Fran Valera.

"La Feria de Albacete es la mayor empresa de la provincia, por lo que confiamos en los buenos datos que va a dejar la fiesta y en que vuelvan a pasar más de tres millones de personas como en 2025", ha afirmado.

Por su parte, Franco ha destacado que "un 20 % de los visitantes de la Feria de Albacete son internacionales". Y ha asegurado que, aunque sea una fiesta de diversión, también lo es "de negocio".

Asimismo, tanto la consejera como el alcalde y el vicepresidente de la Diputación han mostrado a Feda su disposición a seguir colaborando con el tejido empresarial y en sus intervenciones han incidido en la "paz social" que se da en la provincia de Albacete.

Mensaje de Núñez a los empresarios

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, también ha estado presente en el encuentro, donde ha señalado que "no habrá bajada de impuestos y no habrá reducción de la burocracia hasta que no haya un cambio de Gobierno en Castilla-La Mancha y en España".

"El Gobierno de Sánchez no deja de subir los impuestos a los españoles, castigando a las familias, a la pequeña y mediana empresa y al autónomo. En la región sucede exactamente igual, ya que somos la comunidad con más impuestos del país", ha lamentado.

Por ello, ha defendido las propuestas de su formación en sede parlamentaria y ha recordado que han planteado "una iniciativa de rebaja de impuestos para devolver 400 millones de euros al bolsillo de todos los ciudadanos".

Asimismo, ha recordado sus propuestas para "reducir la burocracia, trabajar los silencios administrativos para favorecer a la actividad empresarial, avanzar en la declaración responsable para garantizar la automatización de las licencias y modificar por completo los trámites urbanísticos".

Por último, ha destacado que "la Feria de Albacete ha comenzado con mucha fuerza" y ha apuntado al alcalde, Manuel Serrano, por programar "una feria dinámica, referente y que despierta interés en millones de personas".

Eurocaja Rural, también presente

El presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, también ha asistido al brindis, donde ha aprovechado para destacar "el compromiso y responsabilidad de la entidad financiera con la patronal albaceteña".

López Martín ha trasladado a Artemio Pérez su máximo respaldo a la patronal y su implicación con la labor que desarrolla en beneficio del colectivo empresarial, generando riqueza y empleo en el territorio.

Eurocaja Rural mantiene con la patronal una estrecha colaboración que se concreta en la firma de convenios para apoyar múltiples iniciativas destinadas a favorecer la labor formativa, informativa y divulgativa del tejido empresarial albaceteño.

"Compromiso" de Globalcaja

Asimismo, el presidente de Globalcaja, Mariano León, que también ha estado presente, ha reafirmado el compromiso de la entidad con los empresarios, autónomos y emprendedores, a quienes la "acompaña en sus proyectos de crecimiento, inversión y desarrollo".

León ha puesto en valor la importancia de la Feria de Albacete como motor económico, por su capacidad para atraer visitantes, favorecer los encuentros empresariales y dinamizar sectores como la hostelería, el comercio, el turismo y los servicios.