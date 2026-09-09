La Feria de Albacete también es solidaridad: Cabañero anima a colaborar en la lucha contra el cáncer

La Feria de Albacete también es solidaridad. Así ha quedado demostrado este miércoles con la tradicional cuestación de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y la presentación del estand de la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha (Afanion) a las que ha acudido el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero.

Acompañado por los diputados del Área Social, José González; de ATM, Llanos Sánchez; y de Turismo, Raquel Ruiz a la mesa informativa que la entidad instala tradicionalmente en el Paseo de la Libertad, Cabañero se ha mostrado "admirador de los colectivos que, como éste, son capaces de poner voluntarios y recursos para trabajar por el bienestar de todos los demás".

Según recuerda la Diputación en nota de prensa, la institución viene colaborando activamente con esta organización a través, no sólo de la difusión y visualización de su actividad, sino mediante un convenio dotado con 18.000 euros en 2026 para el desarrollo del programa de apoyo y acompañamiento al paciente con cáncer y su familia en la provincia.

Respecto al cáncer, Cabañero ha señalado su alta prevalencia con la previsión de que la mitad de la población sufra esta enfermedad en algún momento de su vida, y ha dejado claro que esta es una cuestión que nos interpela a todos y a todas "y nadie se puede considerar ajeno".

No obstante, se ha mostrado optimista al confiar en que llegará a cronificarse, “pero entretanto tenemos que seguir peleando y poniendo todas las herramientas posibles para combatirlo, y cuando hablamos de investigaciones hablamos de futuro, y las necesidades de las personas enfermas, a veces, son de presente”.

Por ello, no ha dudado en subrayar que “tenemos que trabajar para satisfacer esas necesidades inmediatas a través del Sistema Público de Salud, dando todas las coberturas a los enfermos y a sus familias y, al mismo tiempo, seguir avanzando en investigación para conseguir esos resultados que necesitamos”.

Sinfonía Afanion

También en la mañana de este miércoles, Cabañero ha acudido a la presentación del estand que la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha (Afanion) posee en la feria y que este año lleva por título 'Sinfonía Afanion'.

El presidente provincial ha asegurado que, personalmente, éste es “uno de los encuentros más bonitos y más importantes que tiene la Feria de Albacete”, y ha comenzado su intervención precisamente agradeciendo a Afanion su trabajo como "esa gran familia" que contribuye a concienciar al conjunto de la sociedad "de las cosas verdaderamente importantes, de las cosas que son necesarias, de las cosas que hay que solucionar ya y de las cosas por las que merece la pena luchar".

La edición 2027, utiliza la música y la metáfora de una gran orquesta para hablar de escucha, coordinación, acompañamiento y trabajo en equipo; valores que reflejan la forma en la que familias, profesionales, voluntariado, socios, colaboradores e instituciones suman desde responsabilidades diferentes a un mismo proyecto.

Una temática que este año ha encontrado una feliz coincidencia con la propia presencia de la Diputación en la Feria, cuyo stand tiene como gran protagonista el 75º aniversario del Real Conservatorio Profesional de Música y Danza.