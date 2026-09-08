"Feriar navajas" para mantener viva la tradición cuchillera: este es el llamamiento de la Diputación de Albacete

Visita al Salón de la Cuchillería durante la Feria de Albacete. Diputación de Albacete

La cuchillería vuelve a ocupar un lugar protagonista en la Feria de Albacete. Artesanía, industria, diseño e innovación se dan cita este martes en el Salón Regional de Cuchillería.

En este lugar el presidente de la Diputación, Santi Cabañero, ha reivindicado el peso económico, cultural y patrimonial de un sector estrechamente ligado a la identidad de la provincia y ha lanzado un mensaje a los albaceteños: recuperar la tradición de "feriar navajas" como gesto de orgullo y apoyo a quienes mantienen vivo este oficio.

La inauguración del Salón ha servido también para dar a conocer el fallo del XLV Concurso de Cuchillería de Castilla-La Mancha, un certamen que alcanza 45 ediciones y que este año reúne 14 categorías, 19 galardones, 15 participantes y 47 piezas procedentes tanto de Albacete y su provincia como de otros puntos de España.

Cabañero, que preside el jurado del concurso, ha participado en el acto junto a la presidenta de APRECU, María Pilar Jiménez; el alcalde de Albacete, Manuel Serrano; y el delegado de la Junta en la provincia, Pedro Antonio Ruiz Santos, entre otros representantes institucionales y del sector.

El presidente provincial ha aprovechado la cita para recordar los meses de incertidumbre que ha atravesado la cuchillería ante las informaciones relacionadas con posibles cambios normativos.

Una situación que, a su juicio, ha servido también para demostrar el respaldo social del que disfruta una actividad que forma parte de la historia de Albacete.

"Éste ha sido un año complicado, en el que el sector ha vuelto a tener temores y ha vuelto a ganarse el corazón de los españoles y españolas y, por supuesto, de la sociedad albacetense", ha afirmado Cabañero.

El presidente de la Diputación ha asegurado que la institución provincial seguirá acompañando al sector y a APRECU, pero ha querido extender ese respaldo al conjunto de la sociedad.

Para ello, ha aprovechado el escaparate de la Feria para animar a los ciudadanos a recuperar una tradición vinculada a estas fechas: comprar una navaja albaceteña.

"En cada casa albaceteña una navaja, para nosotros o para regalar", ha planteado Cabañero, reivindicando el gesto de "feriar" una pieza como una forma de mantener vivo el vínculo entre generaciones y apoyar directamente a las empresas y profesionales de la cuchillería.

45 años premiando la excelencia cuchillera

El Salón Regional de Cuchillería ha sido también el escenario elegido para hacer público el palmarés del XLV Concurso de Cuchillería de Castilla-La Mancha. El certamen, nacido en 1981, alcanza este año su 45ª edición con el objetivo de reconocer la excelencia del sector, preservar su tradición y, al mismo tiempo, impulsar la innovación y la incorporación de nuevas generaciones.

La convocatoria de 2026 ha reunido 47 piezas y 15 participantes en 14 categorías, con una dotación económica que, según APRECU, alcanza los 13.000 euros en premios.

La Diputación aporta 5.050 euros a siete de estos galardones, relacionados con modalidades como la navaja artística, la navaja clásica albaceteña, la forja, la innovación, el diseño y la producción en serie.

Entre los premiados destaca Juan Luis Vergara Gallego, que ha obtenido varios primeros premios en las categorías de reproducción de navajas antiguas, réplica de una pieza del Museo, navaja artística y navaja clásica albaceteña.

También han sido reconocidos, entre otros, Juan Vergara Ruiz, Pablo Guillermo Mendoza, Francisco Javier Expósito Moreno, José Luis Segura Garrido, Cuchillería Jiménez Hermanos, Barbero Cuchilleros y Miguel Vega Martínez.

Los galardones serán entregados el próximo 10 de septiembre durante el tradicional Acto de Hermandad de APRECU. Además, las piezas que obtengan los primeros premios pasarán posteriormente a formar parte del fondo del Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete, contribuyendo a conservar para el futuro una muestra de la producción cuchillera actual.

Una mirada puesta en las nuevas generaciones

Precisamente, una de las categorías que APRECU considera especialmente relevantes es el Premio Joven Cuchillero, destinado a menores de 25 años y que este año ha recaído en Miguel Vega Martínez.

La presidenta de APRECU ha puesto el foco en la necesidad de garantizar el relevo generacional de un oficio que acumula siglos de historia en Albacete. "Podemos sentirnos muy orgullosos de nuestra historia, pero nuestra principal responsabilidad es conseguir que esa historia tenga futuro", ha señalado Jiménez.

La organización considera que la incorporación de jóvenes, la competitividad empresarial, la innovación, el diseño y la apertura de nuevos mercados son algunos de los principales desafíos que tiene por delante el sector.

En este sentido, el Salón se presenta durante la Feria como un escaparate para mostrar que la cuchillería albaceteña no se limita a la tradición, sino que combina el conocimiento transmitido durante generaciones con nuevas propuestas y formas de entender el oficio.

El Salón, abierto hasta el 17 de septiembre

El Salón Regional de Cuchillería permanecerá abierto hasta el 17 de septiembre y permitirá contemplar las piezas participantes en el concurso, vitrinas de empresas y entidades, siete colecciones privadas, una vitrina del Museo Municipal dedicada al 'Cuchillero del Cinto' y la exposición fotográfica 'La Cuchillería de Albacete en Imágenes', formada por 16 lonas de gran formato facilitadas por la Diputación a través de su programa enREDarte.

A partir del 9 de septiembre también se desarrollará 'Monta tu propia navaja', una de las actividades con mayor acogida dentro de la programación de APRECU. Este año estrena formato grupal y ofrece más de 300 plazas para que los participantes puedan conocer de manera práctica el proceso de montaje de una navaja.

La iniciativa, que durante 2026 ya ha pasado por Alcaraz y Munera, continuará recorriendo la provincia durante los meses de noviembre y diciembre con el objetivo de acercar el oficio cuchillero a nuevos públicos.

A todo ello se suma la campaña 'Viaja con tu navaja', impulsada por APRECU y patrocinada por la Diputación desde 2020 para ofrecer información sobre el transporte correcto de estos productos. Según la asociación, esta iniciativa ha contribuido a reducir en más de un 99 % las incidencias comunicadas relacionadas con viajar con cuchillería.

"La cuchillería es patrimonio de todos los albaceteños"

Durante la inauguración, Jiménez también ha recordado los momentos de incertidumbre vividos por el sector durante este año y ha defendido que la protección de la seguridad ciudadana debe ser compatible con el desarrollo de una actividad legal y profundamente arraigada en la provincia.

La presidenta de APRECU ha agradecido el respaldo recibido por las instituciones, organizaciones empresariales y sociales y los medios de comunicación durante los últimos meses. Una respuesta que, a su juicio, ha demostrado que la cuchillería trasciende al propio gremio.

"La cuchillería no pertenece únicamente a los cuchilleros. La cuchillería es patrimonio de todos los albaceteños", ha reivindicado.

Por su parte, Cabañero también ha querido reconocer el papel desempeñado por los medios de comunicación en la defensa y promoción del sector. APRECU les entregará el próximo 10 de septiembre el reconocimiento 'Cuchillero Mayor 2026', que recogerá la Asociación de Periodistas de Albacete en representación de los profesionales de la provincia.

El presidente de la Diputación ha considerado que se trata de un reconocimiento "especialmente bonito" después de los meses vividos por el sector. "Ellos suelen estar al otro lado de la cámara o del micrófono, pero sin su trabajo no podríamos defender los intereses de Albacete y de su cuchillería como hemos hecho", ha señalado.