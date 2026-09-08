La Feria de Albacete recibe a unas 350.000 personas en su primer día: "Más asistentes que en 2025 pese a ser lunes"

Misa en honor a la Virgen de Los Llanos. Ayuntamiento de Albacete

Alrededor de 350.000 personas acudieron este lunes, primer día de la Feria de Albacete, al Recinto Ferial. Así lo ha detallado el alcalde, Manuel Serrano, antes de la misa en honor a la patrona, la Virgen de los Llanos, en la Catedral.

"Hubo más asistentes que el primer día de feria del año pasado. Y eso que era lunes. La jornada transcurrió con ausencia de incidentes, que es lo más relevante", ha expresado.

Asimismo, Serrano ha afirmado que unas 177.000 personas participaron en la Cabalgata de apertura de la feria, desfilando o viéndola como público.

Pasadas las 22.30 el regidor abrió la Puerta de Hierros, símbolo del inicio oficial de la Feria de Albacete.

Por todo ello, el alcalde ha dado las gracias a todos los que trabajan por la seguridad de una feria por la que el año pasado pasaron más de tres millones de personas.

"Es la mayor empresa de la ciudad. Invito a todo el mundo a disfrutar de una fiesta que ha comenzado con ilusión", ha afirmado.

Por último, ha aprovechado para felicitar a todas las Llanos, así como a los albaceteños y albaceteñas con motivo de la festividad de la Virgen de Los Llanos.