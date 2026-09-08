La esperada y emocionante apertura de la Puerta de Hierros de Albacete da inicio "a la mejor feria del mundo"

Albacete ya está de feria. La tradicional Cabalgata celebrada este lunes en la capital provincial ha terminado con la esperada apertura de la Puerta de Hierros, el acto que da el pistoletazo de salida definitivo a una feria declarada de Interés Turístico Internacional.

"La Feria de Albacete es la mayor expresión del sentimiento colectivo que han forjado generaciones y generaciones de albaceteños y de albaceteñas. Abrir la Puerta de Hierros supone abrir también de par en par las puertas de Albacete al mundo", ha expresado el alcalde, Manuel Serrano.

Un año más ha sido uno de los momentos más emocionantes para los albaceteños, que ha tenido lugar tras el espectáculo pirotécnico de luz y sonido y los tradicionales bailes manchegos a cargo de diferentes grupos de folklore de Albacete.

¡Albacete ya está de Feria!



La Puerta de Hierros se ha abierto y con ella, las puertas de nuestra ciudad al mundo.



El alcalde reivindica la Feria como “la mayor expresión del sentimiento colectivo” de generaciones de albaceteños y albaceteñas.



🎡 Diez días para sentirla,… pic.twitter.com/RJcbrkMQvP — Ayuntamiento de Albacete (@AytoAlbacete) September 7, 2026

Visiblemente emocionado, Serrano ha asegurado que este gesto simboliza que "Albacete es una ciudad abierta, acogedora y que sabe celebrar una feria en toda su integridad".

"La de Albacete es la mejor feria del mundo porque es la feria de España. Su carácter único de una celebración forma parte de la identidad colectiva de la ciudad y cada año consigue reunir a albaceteños y visitantes en torno a sus tradiciones, cultura y su capacidad para disfrutar y compartir", ha afirmado.

Asimismo, ha dedicado un especial agradecimiento a todas las generaciones de albaceteños que han contribuido a hacer grande la ciudad y su feria, así como a todas las personas que han trabajado en la organización de esta edición.

Y ha trasladado su reconocimiento a quienes han diseñado y programado la edición de este año, "encargados de que luzca", a los servicios de seguridad y sanitarios, al servicio municipal de Cultura y Festejos, al concejal responsable de Feria, Francisco Navarro, a la Corporación municipal y "a toda la sociedad y a toda la ciudad".

Apertura de la Puerta de Hierros en Albacete. Ayuntamiento

"Un agradecimiento de corazón. Albacete es una ciudad grande y ese carácter lo han forjado, como templamos el acero, los albaceteños y las albaceteñas generación tras generación", ha asegurado.

"Vivir la feria con emoción"

Para terminar, ha animado a toda la ciudadanía y visitantes a disfrutar de estos días "con sentimiento, emoción y devoción".

Y ha invitado a todo el que quiera a "saborear la feria, recorrerla y hacer grande a esta ciudad".

Apertura de la Puerta de Hierros en Albacete. Ayuntamiento

Tras la apertura de la Puerta de Hierros, el alcalde y el concejal de Feria, Francisco Navarro, han subido la imagen de la Virgen de Los Llanos a su Capilla en el Recinto Ferial. Allí permanecerá hasta el próximo 17 de septiembre.