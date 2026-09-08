Con la colaboración de
Así es la carroza que se ha alzado con el primer premio de la Cabalgata de la Feria de Albacete
Ha sido elaborada por la Asociación Cultural 'Pincho de la Feria' y la Asociación 'Yo me pido vida'.
Más información: La tradicional Cabalgata de apertura da el pistoletazo de salida a la Feria de Albacete: "La mejor de toda España"
La carroza ganadora del concurso de la Cabalgata de la Feria de Albacete de este año ha sido 'Feria', elaborada por la Asociación Cultural 'Pincho de la Feria' y la Asociación 'Yo me pido vida'. El premio asciende a 2.000 euros en metálico.
El segundo premio, dotado con 1.500 euros, ha sido para la carroza 'La Tahona', aportada por el Grupo Folklórico 'Espigas de la Mancha' y la Asociación Cultural 'Dulcinea Siglo XXI'.
Por último, el tercer premio, con 1.000 euros, ha ido a parar a la carroza 'Albacete: Feria de encrucijadas y sueños', realizada por la Asociación Cultural 'Rocinante de La Mancha' y la Asociación 'Don Quijote y Sancho Panza'.
Dos accésits
Además, el Ayuntamiento ha concedido un accésit de 500 euros al mejor acompañamiento, teniendo en cuenta aspectos como el vestuario, estandarte y complementos. La carroza ganadora ha sido la de la Diputación, compuesta por la Asociación Cultural de Coros y Danzas 'San Pablo' y la Asociación de Vecinos del barrio San Pablo.
El segundo accésit de 500 euros, para la mejor ornamentación, ha sido para la carroza del Consistorio, compuesta por la Asociación de Vecinos y Consumidores del barrio del Pilar y la Asociación de Mujeres del barrio Industria.