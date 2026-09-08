Albacete abre una nueva edición de 'Artesana' con 56 expositores y una apuesta por el relevo generacional

La tradición y la creatividad vuelven a darse la mano en pleno corazón de la Feria de Albacete. 'Artesana 2026' ha abierto este martes sus puertas con una nueva edición que reúne a profesionales llegados de distintos puntos de España y convierte los oficios tradicionales en uno de los escaparates de la Feria.

La muestra, ya plenamente consolidada dentro de la programación ferial, cuenta este año con 56 expositores distribuidos en unos 600 metros cuadrados en los Ejidos del Recinto Ferial. Permanecerá abierta hasta el próximo 17 de septiembre y el acceso será gratuito.

La inauguración ha contado con la presencia de la diputada provincial de Turismo, Raquel Ruiz; el alcalde de Albacete, Manuel Serrano; el delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Nicolás Merino; y la presidenta de la Asociación Profesional de Artesanos de Albacete, Ana Úbeda, además de representantes de la IFAB y del propio sector.

Inauguración XXVII edición de Artesana en Albacete. Ayuntamiento Albacete

Durante la apertura, Ruiz ha querido poner el acento en la representación de la provincia, con 16 expositores procedentes de Albacete capital y de distintos municipios. Una presencia que, a su juicio, demuestra que la Feria "no es sólo la Feria de la ciudad, sino la Feria de toda la provincia".

La diputada provincial ha animado a los visitantes que estos días pasan por el Recinto Ferial a acercarse hasta 'Artesana' y, especialmente, a comprar las piezas elaboradas por sus profesionales.

"Aquí podemos encontrar verdaderas joyas de arte", ha señalado, destacando la "identidad", el "talento", la "creatividad" y la "autenticidad" que hay detrás de cada creación.

Ruiz también ha puesto en valor la colaboración entre el Ayuntamiento y la Diputación, a través de la IFAB, con un sector que ha definido como "muy importante" para la provincia, al tiempo que ha deseado una buena Feria y buenas ventas a los artesanos participantes.

Más artesanos y 50 oficios reconocidos

Los datos ofrecidos durante la inauguración reflejan además el crecimiento que está experimentando la actividad artesana en la provincia. Albacete cuenta actualmente con 170 artesanos y artesanas, 221 carnés y 50 oficios reconocidos, unas cifras que suponen un incremento del 21 % respecto al pasado año.

El delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo ha destacado la capacidad de este sector para generar actividad económica también en los municipios más pequeños y contribuir a hacer frente al reto demográfico y la despoblación.

Ese crecimiento tiene también su reflejo en 'Artesana' 2026. Según ha explicado Ana Úbeda, la representación albaceteña incorpora este año nuevos sectores como la cerería y la forja, que se suman a otros oficios presentes en la muestra como el vidrio, la cerámica, la cosmética natural o la elaboración de abanicos.

Inauguración XXVII edición de Artesana en Albacete. Ayuntamiento Albacete

La presidenta de la Asociación Profesional de Artesanos de Albacete ha destacado, además, la llegada de nuevos profesionales jóvenes, una incorporación especialmente relevante para garantizar el relevo generacional y evitar que los conocimientos vinculados a estos oficios terminen desapareciendo.

"El legado artesano no se pierda" es precisamente uno de los objetivos que ha situado Úbeda en el centro de esta edición. En esta línea, ha avanzado que el colectivo pretende incorporar en próximas ediciones talleres demostrativos, de manera que los visitantes puedan ver en directo cómo se elaboran las piezas y conocer de cerca unos procesos que habitualmente quedan ocultos detrás del producto final.

De la cuchillería a la cosmética natural

'Artesana' vuelve a reunir así una amplia representación de oficios tradicionales y propuestas más innovadoras. Entre ellas ocupa un lugar destacado la cuchillería, uno de los sectores más estrechamente vinculados a la identidad de Albacete, junto a la joyería, la cerámica, la madera, el vidrio, el textil, la marroquinería o la cosmética natural.

Para Úbeda, el espacio constituye además una oportunidad para detenerse en medio del bullicio de la Feria y descubrir el trabajo que hay detrás de cada pieza. Por eso ha invitado a los visitantes a entrar en 'Artesana', que ha definido como "un oasis de calma y tranquilidad" dentro del Recinto Ferial.

Durante estos diez días, los artesanos tendrán la oportunidad de mostrar directamente sus creaciones a los miles de visitantes que pasan por la Feria de Albacete, en una cita que busca unir tradición, innovación y actividad económica, pero también reivindicar el futuro de estos oficios.