Castilla-La Mancha destinará 3,1 millones a impulsar 300 contrataciones en entidades sin ánimo de lucro

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha anunciado que la Junta está ultimando la próxima convocatoria del programa de empleo a través de entidades sin ánimo de lucro (ESAL) de la región, que contará con una inversión de 3,1 millones de euros para contratar a unas 300 personas.

Así lo ha expresado durante su intervención en el cierre institucional de la Asamblea General del Grupo Amiab celebrada este viernes en Albacete, valorando el trabajo que durante casi cuatro décadas lleva realizando esta organización en la región.

"Están teniendo un crecimiento impactante y diversificado, tanto en el territorio como a través de los programas que implementan y el trabajo que realizan con las cerca de 2.000 personas que emplean", ha afirmado.

Franco ha remarcado el apoyo del Gobierno de Castilla-La Mancha a esa labor, especialmente a través de los programas y medidas que van dirigidas a la mejora de la empleabilidad y a la inclusión social y laboral de las personas que más dificultades tienen para encontrar una oportunidad de empleo.

"Trabajamos con Amiab en muchas líneas y programas, con el objetivo común de mejorar la vida de las personas", ha indicado, aludiendo a las más de 800 personas con discapacidad que trabajan en Centros Especiales de Empleo del Grupo Amiab.

"Dentro del objetivo compartido de que las personas con discapacidad transiten hacia el mercado ordinario de trabajo, desde hoy mismo se pueden solicitar las ayudas al empleo inclusivo en nuestra región, dotadas con 1,5 millones de euros para la contratación de personas con discapacidad y personas con trastorno del espectro autista en empresas de Castilla-La Mancha y de la provincia de Albacete", ha sentenciado.

Asamblea General

El Hotel Palacio Albacete ha sido el escenario de la Asamblea General de la entidad. El presidente, Emilio Sáez, ha querido agradecer a todas las personas implicadas su trabajo para que todo lo conseguido sea posible.

"Es importante remarcar que Amiab tiene hoy 1886 personas trabajando, con cerca de 200 personas dedicadas en empresas ordinarias. Es decir, más de 2.000 personas, el 52% mujeres, que luchan a diario por hacer realidad nuestra aspiración: la inclusión social de personas en situación de vulnerabilidad", ha expresado.

Sáez ha detallado que en el último año se han cifrado 194 personas insertadas con proyectos de formación con 40.396 horas de formación, 327 personas en intermediación laboral y 6.234 acciones de servicios asistenciales.

Además, la entidad ha crecido en un 8,13 % en cifras económicas, ha reciclado más de 36.000 toneladas y ha manipulado 6 millones de unidades.

Asimismo, ha puesto en valor que Amiab ya ha dado pasos adelante en otros territorios más allá de Albacete y ha manifestado el apoyo al entorno rural.