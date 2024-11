"Que se sepa lo que pasó con Jana": la familia de la niña de Albacete que murió tras ir a Urgencias pide justicia

Familiares y amigos de la pequeña Jana, fallecida en enero de 2023, han convocado este miércoles una concentración ante los juzgados de Albacete, donde está llamado a declarar como investigado por homicidio imprudente el médico del Hospital Quirón Santa Cristina que la atendió en Urgencias el día antes de su muerte.

Los padres de la niña, que cuando murió estaba a punto de cumplir tres años, han presentado una querella criminal contra el médico porque consideran que no cumplió los protocolos ni realizó exploración o prueba alguna, lo que ocasionó la muerte de la pequeña por un shock tóxico estreptocócico apenas 24 horas después de haber acudido a Urgencias.

Su madre, Tamara, ha asegurado que convocan esta concentración porque quieren "que se sepa lo que pasó con Jana", y también para hacer notar que "los médicos no tienen que ser impunes; y si hacen algo mal y tienen que responder ante la ley, que respondan".

En declaraciones a EFE, ha explicado que no tienen "ninguna queja" en el ámbito judicial, y de hecho reconoce la importancia de que se hayan abierto diligencias previas por un presunto homicidio imprudente, porque es "un pasito".

Aunque no sabe si el facultativo denunciado acudirá o no a declarar, Tamara ha remarcado que ella estará en la concentración "dándole voz a mi hija".

Ha relatado que ha recibido apoyo de otras madres, de lugares como Elda (Alicante) o Navalcarnero (Madrid), que han perdido hijos en situaciones similares, pero ha lamentado las dificultades que han tenido para sacar adelante la denuncia a causa del corporativismo, que califica de "odioso", de muchos médicos.

Dificultad para encontrar perito pediátrico

Tamara ha mostrado su dolor por esta actitud, y ha remarcado que "los médicos, como peritos forenses, no defienden ni al compañero ni a la víctima, sino a la medicina, a su profesión".

La madre de Jana ha lamentado que durante más de un año no han podido encontrar a un perito pediátrico, y han presentado la denuncia con el informe de un perito forense.

Sí ha apuntado que, a finales de octubre, contactó con un perito pediátrico que le dijo que iba a estudiar el caso: "Para mí, que alguien me diga que está dispuesto a defender a mi hija, es como cuando a otro le dicen que le han podido curar un cáncer".

Ha narrado que tardaron casi un año en poner la denuncia, que interpusieron el pasado 8 de enero, cuatro días antes del primer aniversario de la muerte de Jana.

Ha aseverado que, durante todo ese tiempo "tienes que estar peleando mientras deberías hacer el duelo de tu hija; tienes que estar buscando abogados, peritos, porque el tiempo se pasa y si no no puedes denunciar..." y ha concluido: "El duelo de mi hija empezó el día que yo puse la denuncia, cuando encontré un buen abogado y me puse en sus manos".

El juzgado de Instrucción número 2 de Albacete tomará declaración al médico en calidad de investigado, según han confirmado a Efe desde el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, para "investigar la posible comisión de un delito de homicidio imprudente".

Ninguna exploración ni prueba

El abogado que representa a la familia, Mariano López, ha explicado que la declaración servirá también para ratificar el perito médico cuyo informe presentaron con la querella.

Ha argumentado que la atención que prestó en Urgencias el día 11 de enero no fue la adecuada, y según el escrito presentado ante el juzgado consideran que "por negligente, causó la muerte de la menor".

El escrito recoge que el facultativo denunciado no le practicó a la niña ninguna exploración ni prueba, pese a que ella vomitó, tenía mucha fiebre y "no podía mantenerse de pie"; "ni se consultó su historial médico, ni se realizó prueba alguna" para detectar la infección y suministrar los antibióticos precisos; y ha resaltado que la pequeña y su madre estuvieron tan solo once minutos en el Urgencias, desde las 5.41 a las 5.52 horas.

Por su parte, desde el centro hospitalario Quirón Santa Cristina han indicado a Efe que, por protocolo, no realizan declaraciones sobre asuntos que estén en trámite judicial.