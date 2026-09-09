Sánchez ningunea a Page como voz "marginal" justo cuando los votantes del PSOE lo sitúan como favorito para sucederle

Pedro Sánchez ha intentado de nuevo minimizar a Emiliano García-Page, su principal antagonista dentro del PSOE y principal referente del socialismo más moderado y tradicional.

El presidente del Gobierno considera que las críticas del jefe del Ejecutivo castellanomanchego apenas tienen peso dentro del partido y las coloca, junto a las de Felipe González, en el terreno de las opiniones "muy minoritarias, marginales".

Una afirmación realizada durante la entrevista que ha concedido al programa 'Mañaneros 360' de TVE y que llega solo un día después de que EL ESPAÑOL publicase una encuesta que posiciona a Page como el favorito de los votantes socialistas para suceder a Sánchez si el actual presidente decide no volver a presentarse.

El estudio de SocioMétrica sitúa al presidente castellanomanchego, el único socialista que gobierna una comunidad autónoma con mayoría absoluta, como el preferido por los votantes del PSOE para suceder a Sánchez, con un 28,9 % de los apoyos. Por detrás aparecen Óscar Puente, con el 20,6%, y Salvador Illa, con el 17,8%.

La paradoja es evidente: Sánchez presenta a Page como una voz marginal dentro del PSOE mientras los propios votantes socialistas lo colocan como su primera opción para relevarle, aunque el presidente castellanomanchego ha negado siempre que aspire a disputar el liderazgo socialista. "Si ambicionara algo, no criticaría a los jefes", aseguró el pasado junio.

⭕ Pedro Sánchez, sobre las críticas de Felipe González y Emiliano García-Page: "Me pasa desde el año 2014". "El titular sería si salieran un día apoyando alguna acción del Gobierno de España. Eso lo doy por descartado porque son posiciones muy minoritarias, marginales dentro de… pic.twitter.com/Ro7giBBRjH — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) September 9, 2026

El periodista Jesús Cintora, durante la entrevista concedida por Sánchez este jueves a TVE, ha preguntado expresamente al presidente cómo valora las críticas internas que recibe de políticos como Felipe González y Page.

"Es normal, corriente. Me pasa desde el año 2014. El titular sería que salieran un día apoyando alguna medida del Gobierno. Son opiniones muy minoritarias, marginales, dentro de la organización", ha respondido quitándoles importancia.

Este es el segundo golpe verbal de Sánchez a Page en apenas diez días. El pasado 31 de agosto, en una polémica entrevista en la Cadena SER, ya calificó de "bastante minoritarias" las voces críticas con su gestión y se refirió con ironía a sus "queridos compañeros" que "innovan en las declaraciones".

La relación entre ambos políticos socialistas, más que distante desde hace años, atraviesa ahora uno de sus momentos de mayor tensión. Page reclama elecciones generales anticipadas para acabar con una legislatura que califica como un "laberinto sin salida" y ha convertido el "insolidario" modelo de financiación autonómica pactado por el Gobierno con ERC en uno de sus principales motivos de enfrentamiento con Moncloa.

Sánchez quiere ser candidato

El presidente también ha confirmado que quiere volver a ser el candidato del PSOE en las generales de 2027, algo que Emiliano García-Page todavía no ha hecho en Castilla-La Mancha.

⭕ Pedro Sánchez: "Yo quiero volver a presentarme como presidente de Gobierno".#Mañaneros9S pic.twitter.com/BzrBH9KkR1 — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) September 9, 2026

"Yo quiero, me encuentro con ganas, fuerza y volver a presentarme", ha afirmado Sánchez, aunque ha recordado que deberá superar las primarias: "Si los compañeros y compañeras quieren que me presente, me volveré a presentar".

Sobre cuándo convocará las elecciones generales, Sánchez ha evitado comprometerse con una fecha concreta: "Veré cuándo es el momento en interés general de España, y no partidista".

Sí ha descartado, una vez más, el escenario que más preocupa a Page: un 'superdomingo' electoral en mayo de 2027, con las generales coincidiendo con las autonómicas y municipales.

El presidente castellanomanchego teme que el desgaste de Sánchez termine arrastrando a los candidatos socialistas en sus territorios. De ahí su advertencia de que hacer coincidir las citas electorales supondría una "puñalada trapera" para ellos.