Page asesta a Sánchez su golpe más duro: "Vive arrodillado ante las minorías más sangrientas" y tiene "nula credibilidad"

La guerra dialéctica entre Emiliano García-Page y Pedro Sánchez ha alcanzado este miércoles cotas de tensión nunca vistas hasta el momento. El presidente de Castilla-La Mancha ha respondido con una de sus mayores cargas contra el jefe del Ejecutivo después de que este haya situado sus críticas, junto a las de Felipe González, entre las opiniones "muy minoritarias, marginales" dentro del PSOE.

La réplica de Page no ha se ha hecho esperar ni ha dejado lugar a la ambigüedad. "¿Por qué ataca lo que pueden ser opiniones minoritarias?", se ha preguntado desde Alovera (Guadalajara) al ser cuestionado sobre las palabras de Sánchez durante su entrevista en el programa 'Mañaneros 360' de TVE.

Y ha rematado con una frase que resume la esencia de su crítica al modelo de Sánchez: "Al fin y al cabo, vive arrodillado ante las minorías más sangrientas de este país, que son la extrema derecha independentista y los herederos de los asesinos de ETA".

⭕ Pedro Sánchez, sobre las críticas de Felipe González y Emiliano García-Page: "Me pasa desde el año 2014". "El titular sería si salieran un día apoyando alguna acción del Gobierno de España. Eso lo doy por descartado porque son posiciones muy minoritarias, marginales dentro de… pic.twitter.com/Ro7giBBRjH — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) September 9, 2026

Este es un paso más, y muy relevante, en el enfrentamiento interno que ambos dirigentes socialistas mantienen desde hace años, pero que atraviesa ahora uno de sus momentos de máxima tensión. Sánchez vuelve a minimizar públicamente a Page y el presidente castellanomanchego responde cuestionando directamente las alianzas y la credibilidad política del jefe del Ejecutivo.

Page ha sido especialmente mordaz al abordar la cuestión de la discrepancia dentro del partido. "¿Cómo puede hablar así de los que podemos discrepar o tener una opinión distinta cuando, realmente, el Gobierno se arrodilla ante aquellos que hablan de 'puta España', como acaba de hacer la extrema derecha catalana?", se ha preguntado.

El presidente de Castilla-La Mancha, además, ha considerado que el también secretario general del PSOE "tendría que considerar algo más el poder discrepar".

Falta de credibilidad

Durante su atención a los medios de comunicación, Page también ha cargado contra lo que considera la falta de credibilidad del Gobierno después de sus continuos cambios de posición y ha negado que, tal y como ha dicho Sánchez en TVE, nunca esté de acuerdo con las políticas del Ejecutivo.

"Yo sí coincido en muchas opiniones del Gobierno. El único problema es que me siento absolutamente incapaz para seguir el ritmo a tanto cambio de opinión", ha ironizado el líder de los socialistas castellanomanchegos.

Y ha añadido: "Puedo estar de acuerdo con la primera opinión, pero no con las últimas 150 que tiene por costumbre el Gobierno". Page ha rematado sobre su jefe de filas: "El problema de algunos es la nula credibilidad que se tiene, de manera que tampoco crea que me va a quitar el sueño".

Escepticismo sobre las primarias

⭕ Pedro Sánchez: "Yo quiero volver a presentarme como presidente de Gobierno".#Mañaneros9S pic.twitter.com/BzrBH9KkR1 — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) September 9, 2026

Después de que el presidente del Gobierno haya confirmado que quiere volver a presentarse a las elecciones generales de 2027 y que tendrá que superar antes el proceso de primarias, Page ha respondido con escepticismo cuando se le ha preguntado si cree que Sánchez obtendrá el respaldo de los militantes.

"Yo a estas alturas me creo cualquier cosa", ha contestado.

La nueva batalla verbal entre ambos se produce, además, un día después de que una encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL situase a Page como favorito de los votantes del PSOE para suceder a Sánchez, con un 28,9 % de los apoyos, frente al 20,6 % de Óscar Puente y el 17,8 % de Salvador Illa.