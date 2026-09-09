La mejor karateca de la historia volverá a competir sobre el tatami en 2027: "Tengo todas las expectativas del mundo"

La campeona olímpica y bicampeona mundial de kárate Sandra Sánchez volverá a competir en mayo de 2027, después de haber sido invitada a participar en los Juegos Mundiales Máster que se celebrarán en Japón. La deportista talaverana ha asegurado que afronta esta nueva aventura con "todas las expectativas del mundo".

Sánchez ha realizado este anuncio este miércoles en Talavera de la Reina durante la inauguración de una placa de cerámica que reconoce su trayectoria deportiva y humana. La karateca ha confesado que la posibilidad de volver a competir está despertando de nuevo en ella "todas las emociones, ilusiones y nervios" que siente cada vez que sale al tatami.

La deportista ha explicado que su regreso a la competición responde también a su objetivo de "compartir con la gente" el kárate, una disciplina que entiende como una forma de vida.

Inauguración del Mural dedicado a Sandra Sánchez en Talavera de la Reina. Ayuntamiento Talavera de la Reina

La invitación para participar en los Juegos Mundiales Máster, que tendrán lugar en Japón en mayo de 2027, llegó después de una reflexión que Sánchez compartió en redes sociales sobre la importancia del deporte máster, una categoría que engloba generalmente a deportistas mayores de 35 años.

La campeona ha reivindicado la necesidad de poner en valor esta categoría dentro de las competiciones y ha destacado que los deportistas máster cuentan con un alto nivel de preparación y generan además turismo deportivo y familiar. En este sentido, ha pedido a la Federación Mundial de Kárate que impulse y dé mayor relevancia a esta modalidad.

Un homenaje en el pabellón que la vio crecer

El anuncio de su regreso a la competición se ha producido durante el acto de inauguración de un mural cerámico dedicado a Sandra Sánchez en el polideportivo municipal Sandra Sánchez-Primero de Mayo de Talavera de la Reina.

La obra, realizada por el ceramista Nicolás Varas, tiene 2,5 metros de largo y 1,25 metros de alto y recoge los principales triunfos de la deportista talaverana.

Sánchez ha agradecido este reconocimiento y ha admitido que nunca imaginó que el pabellón en el que creció deportivamente acabaría llevando su nombre y albergando un mural dedicado a su trayectoria.

Inauguración del Mural dedicado a Sandra Sánchez en Talavera de la Reina. Ayuntamiento Talavera de la Reina

La karateca también ha puesto en valor el cariño que recibe de sus familiares, amigos y aficionados, especialmente en Talavera, una ciudad donde, según ha reconocido, siempre siente un "gran cariño" que trata de devolver constantemente mediante distintas iniciativas y representando a la ciudad en sus competiciones.

Por su parte, el alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha asegurado que con este homenaje se salda una deuda "con la deportista más importante de la ciudad".

Gregorio ha destacado no solo sus logros deportivos, sino también "su alegría, su personalidad y su faceta humana", así como su implicación en iniciativas de ayuda a personas con dificultades y a mujeres afectadas por el cáncer.