Maite Pérez, concejala en Mota del Cuervo, se postula como candidata de Podemos en Castilla-La Mancha

La concejala de Podemos en el Ayuntamiento de Mota del Cuervo (Cuenca) Maite Pérez ha anunciado que se presentará al proceso de primarias para intentar ser la próxima candidata de la formación en las elecciones autonómicas de Castilla-La Mancha 2027.

Por su parte, el coordinador de Podemos, José Luis García Gascón, seguirá al frente de la dirección, un cargo que compatibilizará con su labor docente en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

La propia Maite Pérez ha expresado a través de sus redes sociales que se presenta "con alegría, si así lo deciden los inscritos, a ser la candidata de Podemos por una Castilla-La Mancha con valores de izquierdas, que potencie lo público, solidaria, sostenible, donde todos tengan derechos garantizados y se aseguren vidas dignas, iguales y libres".

Me presento con alegría para, si así lo decidís las inscritas, ser la candidata de Podemos por una Castilla-La Mancha con valores de izquierdas, que potencie lo público, solidaria, sostenible, donde todas/es tengan derechos garantizados y asegure vidas dignas, iguales y libres. — Maite Pérez Quiroz (@MaitePrezQuiroz) September 8, 2026

"Juego limpio"

García Gascón, también en redes, ha agradecido a Pérez su "valentía, compromiso y lealtad" aceptando esta responsabilidad, un reto que muchos compañeros de Podemos le han pedido.

Muchas gracias por la valentía, el compromiso y la lealtad aceptando esta responsabilidad que tantas compañeras de Podemos CLM te hemos pedido. Empujamos contigo para lograr el objetivo de una Castilla-La Mancha de izquierdas en 2027. Sí Se Puedehttps://t.co/G3K9qpSK3x — José Luis García Gascón (@jlgarciagascon) September 8, 2026

"Empujamos contigo para lograr el objetivo de una Castilla-La Mancha de izquierdas en 2027. Sí se puede. En caso de ser la elegida, Podemos estará en las mejores manos porque ha demostrado lealtad, valores de izquierdas, feministas y con experiencia de Gobierno en el Ayuntamiento de Mota", ha asegurado.

Además, ha abogado porque haya "juego limpio" y una lista unitaria con cuidados internos. "La candidatura que decida la militancia tiene nuestro compromiso de trabajar y poner la organización hacia el mismo objetivo", ha explicado.