Culinaria lleva a las cinco provincias regionales su Gastro Experiencia para maridar tapas, vinos y patrimonio

La Gastro Experiencia de Culinaria extiende este año su presencia a las cinco provincias de Castilla-La Mancha, iniciando su recorrido por las capitales provinciales el próximo 27 de septiembre en Albacete.

En este sentido, el lema elegido para la celebración de la octava edición del Congreso Culinaria es 'Con voz propia', poniendo el foco sobre el papel de la mujer en el mundo de la gastronomía, que se celebrará el próximo 19 de octubre en la ciudad de Cuenca, ha indicado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco.

Entre las sedes provinciales, Albacete será la primera de las capitales en maridar cocina y patrimonio con la primera de las Gastro Experiencias de Culinaria, el próximo 27 de septiembre. Tras esta cita, le llegará el turno al resto de ciudades, a Guadalajara llegará el 4 de octubre, a Ciudad Real el 11 de octubre, Cuenca el 18 de octubre coincidiendo con la vísperas de Culinaria y en la capital regional, Toledo, el 25 de octubre.

"La experiencia que hemos llevado a cabo estos años en Cuenca ha sido un éxito y hemos recogido la propuesta de la patronal regional de hostelería y turismo para extenderla a las cinco provincias, por lo que hemos multiplicado por cinco el compromiso y el presupuesto para que esta actividad llegue a todos los rincones de la región", ha señalado Franco.

En Albacete se visitarán cinco espacios patrimoniales de la ciudad y se degustarán cinco tapas maridadas con cinco vinos de cada una de las provincias de la región. Tendrán lugar en el Museo Provincial, con la tapa ‘Tocinillo de cielo de jamón y gazpacho de melón’ del restaurante Los Morunos y vino de Bodegas Illana.

En el Archivo Histórico Provincial, donde se probará la 'Gilda manchega con perdiz escabechada y crema de judías pinesas' de El Mirador de La Mancha, con vino de Ojos del Guadiana. Por su parte, en el Instituto Histórico Bachiller Sabuco se probará la 'Menestra de setas, con crema de calabaza y orza' de La Martina, acompañado de vino de Bodegas Altolandon.

En el Chalet Fontecha, la tapa será 'Humus con asadillo y buñuelo de bacalao con miel alcarreña' de La Duquesa, con vino de Finca Río Negro. Por último, en la Casa Perona, la tapa será 'Focaccia de venado, tomates Cherry, queso feta y tomillo' de La Ermitaña, con cerveza La Sagra.

A este abanico de espacios se sumará el Casino Primitivo, donde tendrá lugar la degustación de cinco postres: cremoso manchego de la provincia de Albacete, rosquillas de Ciudad Real, alajú de Cuenca, bizcocho borracho de Guadalajara y mazapán de Toledo. Todo ello con el acompañamiento de orujo blanco con miel de romero.

Cada experiencia está programada para 300 personas, en grupos de 60 que pasarán por todos los espacios y con entradas a un precio de 15 euros que se pondrán a la venta este jueves 10 de agosto.

"La gastronomía es cada vez más un motivo central para los viajeros y turistas que quieren visitar nuestro territorio, y con esta experiencia vamos a concentrar una pequeña muestra de cada una de nuestras cinco provincias, combinándolas con visitas guiadas a espacios patrimoniales e históricos de nuestra región", ha indicado Franco.

Esta experiencia será anticipo de la VIII edición del Congreso Culinaria, el cual "este año pondrá el foco sobre el papel de la mujer en la gastronomía en todas sus vertientes, no sólo nuestras chefs o las mujeres que están en primera línea en las cocinas o la atención en sala, sino también sobre comunicadoras, investigadoras y formadoras que contribuyen con su trabajo a hacer más grande nuestra gastronomía", ha añadido la consejera.

La Gastro Experiencia Culinaria ha sido presentada en el stand del Gobierno de Castilla-La Mancha en la Feria de Albacete, que en palabras de la consejera, se trata de "uno de los grandes referentes y reclamos turísticos de nuestra región, y que contribuye al buen momento que atraviesa el sector en la comunidad y en la provincia de Albacete".

A su juicio, Albacete "está en el top 10 de las provincias con mayor dinamismo en turismo rural en los siete primeros meses del año", destacando que el empleo en el sector turístico "ha registrado el mejor agosto de toda la historia tanto en la provincia, con 12.623 personas afiliadas al cierre del mes y creciendo un 3 % de media en los ocho primeros meses del año con respecto al curso anterior, como en la región", ha concluido.