CCOO Castilla-La Mancha celebra que las empresas deban explicar cómo usan la IA: "No puede ser una caja negra"

"La tecnología no puede ser una caja negra para los derechos de las personas trabajadoras". Así lo ha defendido este miércoles el secretario general de CCOO de Castilla-La Mancha, Javier Ortega, durante un encuentro con los medios celebrado en el stand del sindicato en la Feria de Albacete.

En este lugar ha valorado positivamente la nueva normativa que obliga a las empresas a ofrecer información más detallada sobre las condiciones laborales.

Ortega ha destacado que el Real Decreto que transpone normativa europea establece nuevas obligaciones para las empresas en materia de transparencia, entre ellas informar de cuestiones como el salario, los complementos, la jornada o el periodo de prueba. También deberán comunicar el uso de sistemas algorítmicos cuando estos puedan afectar a las condiciones laborales.

El dirigente sindical ha puesto como ejemplo los casos en los que un algoritmo pueda intervenir a la hora de determinar los turnos de trabajo o incluso en decisiones relacionadas con un despido. Para CCOO, las personas trabajadoras deben conocer cuándo estas herramientas intervienen en decisiones que afectan a sus derechos.

'Tus derechos no se van de feria'

Durante el encuentro, el secretario general de CCOO Albacete, Paco Gómez, ha presentado la campaña 'Tus derechos no se van de feria', desarrollada con la colaboración de la Diputación Provincial de Albacete y dirigida especialmente a las personas trabajadoras de la hostelería durante estos días.

Gómez ha definido la Feria como "la empresa más importante de Albacete pero también la más precaria" y ha reclamado que se respeten los salarios y las jornadas de quienes trabajan durante el evento.

El stand del sindicato se convertirá en un punto de información y asesoramiento para los trabajadores que necesiten conocer o reclamar sus derechos. De hecho, CCOO asegura que ya ha presentado denuncias ante la Inspección de Trabajo por situaciones de explotación durante el montaje de la Feria, especialmente entre personas extranjeras.

CCOO en la Feria de Albacete. CCOO Castilla-La Mancha

Según Gómez, durante los diez días de Feria se producirán alrededor de 4.000 contrataciones, una cifra que el sindicato estudiará para analizar las condiciones laborales asociadas a estos empleos.

En materia de negociación colectiva, CCOO ha recordado además que continúan pendientes de acuerdo los convenios de la cuchillería y la hostelería en Albacete.

Salarios y prevención

Ortega también ha situado la salud laboral entre las prioridades del sindicato y ha recordado que este año debe renovarse el Acuerdo Estratégico de Prevención de Riesgos Laborales.

En este sentido, ha anunciado que CCOO exigirá al Gobierno regional "un paso más" en la responsabilidad de las empresas incumplidoras y revisará el funcionamiento del Instituto de Seguridad y Salud de Castilla-La Mancha.

El sindicato también reclama avances en los convenios pendientes ante un escenario de inflación cercana al 4,5 %. Ortega ha defendido la necesidad de "subidas salariales justas" para que el crecimiento de los beneficios empresariales llegue también a las personas trabajadoras.

"Estamos viendo un momento en el que la economía, la actividad empresarial y los salarios suben pero lo hacen de forma asimétrica", ha afirmado, antes de reclamar a las empresas que apuesten por incrementos salariales.

Más recursos para el sistema educativo

Por otra parte, CCOO Castilla-La Mancha ha hecho balance del inicio del curso escolar y ha reconocido avances como la reducción de la jornada lectiva hasta las 18 horas en Enseñanzas Medias, aunque ha advertido de que todavía quedan retos pendientes.

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO CLM, Ana Delgado, ha reclamado más recursos, plantillas suficientes y estables, reducción de ratios, refuerzos educativos y mayor atención a la diversidad.

El sindicato también ha alertado de la elevada parcialidad en la contratación docente: según sus datos, una de cada tres vacantes es a jornada parcial, una situación que, según CCOO, está llevando a algunos interinos a renunciar a plazas porque los gastos de desplazamiento o alojamiento pueden superar sus ingresos.

Asimismo, reclama una mayor planificación de las plantillas ante el aumento del alumnado y más profesionales para atender las necesidades educativas especiales.

Respecto a PISA 2025, CCOO ha valorado que Castilla-La Mancha se sitúe por encima de la media española en las tres competencias evaluadas, además de destacar el buen clima escolar y la baja exposición al acoso.

No obstante, ha pedido "ningún conformismo" y ha reclamado seguir actuando sobre factores como las ratios, los recursos, las desigualdades y la estabilidad de las plantillas.