Sumar se desmarca de la decisión de IU Toledo de acudir a las municipales en solitario: "Habrá confluencia en la región"

Movimiento Sumar Toledo ha confiado en que las formaciones de izquierda de Castilla-La Mancha sean capaces de ahormar una confluencia para concurrir a las elecciones autonómicas de 2027. Esta reacción ha llegado un día después de que una de las principales fuerzas políticas de este espacio, Izquierda Unida (IU) Toledo se desmarcara y anunciara que va a concurrir a los comicios locales bajo sus siglas en toda la provincia.

Desde Sumar reconocen "no compartir" la decisión tomada por la asamblea de IU Toledo de desdeñar cualquier espacio común y creen que "no representa necesariamente al conjunto de la organización ni puede interpretarse como el cierre de un proceso de confluencia que lleva meses desarrollándose en Castilla-La Mancha".

En este sentido, aseguran que las direcciones autonómicas de IU y Movimiento Sumar en Castilla-La Mancha "vienen trabajando para concurrir conjuntamente a las elecciones autonómicas y municipales, en torno a un programa común y con una vocación que va mucho más allá de mayo de 2027: construir un espacio político amplio, plural y estable capaz de romper con la dinámica en la que la izquierda viene instalada desde 2015".

Un proceso que, añaden, cuenta con "una lógica de colaboración que se está desarrollando en el conjunto del Estado".

Apuestan por la confluencia también en Toledo

Dentro de esta lógica y en alusión a las declaraciones del coordinador provincial de IU Toledo, Jorge Vega, quien aseguraba que habían tomado la iniciativa porque no pueden esperar "a ver qué queremos ser de mayores" y había llegado "el momento de dar certezas", Sumar apunta que en estos momentos están en condiciones de aportar una de estas certezas: "habrá candidatura de izquierdas amplia en Toledo".

Unas listas que abren a "todas las personas y organizaciones que quieran construir una alternativa transformadora para sus ciudades", incluidas quienes "militan en IU y creen que sumar fuerzas es el mejor camino para transformar Toledo".

"Porque para nosotros la confluencia no consiste en que unas siglas se incorporen al proyecto de otras. Confluir significa construir juntas un proyecto común, desde el respeto y entre iguales", sentencian.

Por su parte, el portavoz de Movimiento Sumar y secretario de Organización autonómico, José Luis Resuela, ha señalado que el proyecto en la capital se apoyará bajo la premisa de buscar "una ciudad para vivir, no para vender” asentada en actuaciones en materia de vivienda, contra la masificación turística o la mejora de la movilidad.