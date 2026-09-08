Núñez aboga por un "cambio político urgente" en Castilla-La Mancha: "La región no se merece un líder como Page"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reiterado la necesidad de un "cambio de ciclo político" en la región y en el conjunto de España para "recuperar la senda del crecimiento, la gestión y la eficacia".

"Cambiar el ciclo político en Castilla-La Mancha es muy urgente. Lo es como en el conjunto de España, donde desterrar las políticas socialistas es ya una necesidad", ha expresado desde Illescas (Toledo), acompañado por la portavoz municipal y regional del PP, Alejandra Hernández.

El 'popular' ha defendido que el cambio de gobierno llegue también a los ayuntamientos, para que "esas políticas socialistas tan alejadas de la realidad dejen de regir los destinos de la ciudad".

Ceuta

Por otro lado, se ha referido a las concentraciones celebradas la pasada semana en apoyo a Ceuta, denunciando que "allí donde había un alcalde socialista se han boicoteado las concentraciones".

"Se ha trabajado para que la gente no pudiera concentrarse. No se han retirado vehículos, no se ha dispuesto de megafonía y se ha hecho todo lo posible para que los vecinos, libre y democráticamente, no se pudieran concentrar", ha denunciado.

Para Núñez, todo esto ocurre en una Castilla-La Mancha donde el PSOE de Page "está muy lejos de la realidad y ya no aporta ninguna solución". "El PSOE tiene una doble cara. Dice una cosa y después aplaude a manos llenas a Pedro Sánchez", ha afirmado.

"No merecemos a Page"

Para terminar, el 'popular' ha indicado que Castilla-La Mancha "no se merece un líder como Emiliano García-Page y los ayuntamientos no se merecen seguir por esa senda del socialismo tan alejada de la realidad, la ciudadanía, el rigor, el sentido común y la buena gestión".

"Cambiemos el Gobierno de España, el de Castilla-La Mancha y el de ayuntamientos como el de Illescas, que hoy nos acoge en esta reunión porque llevar a nuestra tierra a la senda de la prosperidad, de la gestión, de la eficacia y de la vanguardia es posible y lo será de la mano de un gobierno del Partido Popular", ha sentenciado.