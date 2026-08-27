Núñez acusa a Page de "dar orden de boicotear" la convocatoria de la FEMP para apoyar a Ceuta

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha culpado al presidente regional, Emiliano García-Page, de "dar orden de boicotear" la convocatoria de la FEMP para apoyar a Ceuta.

Así lo ha expresado después de que este miércoles el vicepresidente de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, el socialista Rafael Esteban, acusara al presidente de la entidad, José Julián Gregorio, de "convertir la entidad en un instrumento del Partido Popular".

Además, expresó que le había enviado una carta formal para trasladarle su "absoluta disconformidad" con la decisión de sumarse a la convocatoria de concentraciones del próximo 2 de septiembre ante los ayuntamientos por la situación en Ceuta.

Núñez ha considerado que la federación en Castilla-La Mancha se ha sumado a la convocatoria, pese a que los responsables socialistas en la FEMP regional dicen que ha sido convocada de manera unilateral.

"Hipocresía"

Núñez ha criticado la "hipocresía" de Page con respecto a la crisis de Ceuta, al hacer una pausa en las vacaciones para expresar públicamente "unas frases hechas que son las que la gente quiere escuchar".

Para el 'popular', es "bochornoso" que Page reaparezca para "justificar que no se haya podido atajar la situación en Ceuta".

"La situación va a peor y está tomando una dimensión tremenda, poniendo en brete el territorio español, con niveles de tensión sin precedentes. España ha sido invadida y atacada a través de la frontera de Ceuta. No es una crisis migratoria, sino un ataque a las fronteras españolas que ha comprometido la integridad territorial del país", ha lamentado.

Por último, ha vuelto a recordar que Page "tiene el poder de echar a Pedro Sánchez" con sus ocho diputados en el Congreso, pero "no lo hace y lo protege".