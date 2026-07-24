Gutiérrez acusa al PP de Paco Núñez de ser la "antiespaña": "Todo el mundo ayudándose y ellos haciendo populismo"

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha elevado este viernes el tono de la confrontación política por la gestión del incendio de La Mierla (Guadalajara).

El también diputado por Toledo ha acusado al PP regional de ser la "antiespaña" por cuestionar la actuación del Gobierno de Emiliano García-Page mientras, a su juicio, se negó a colaborar con medios de la Diputación de Ciudad Real en la extinción del fuego.

En un mensaje publicado en la red social X, Gutiérrez ha asegurado que la formación liderada por Paco Núñez en Castilla-La Mancha "no tiene legitimidad para pedir nada" mientras no expulse al presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, por la decisión del Consorcio del Servicio Contra Incendios y Salvamento (SCIS) de no desplazar bomberos al incendio de la Sierra Norte de Guadalajara.

"Hasta que el PP de Castilla-La Mancha no expulse al nefasto presidente de la Diputación de Ciudad Real que se negó a enviar medios para ayudar a apagar el incendio no tiene legitimidad para pedir nada. Son la antiespaña: todo el mundo ayudándose y apoyándose. Ellos negándose a dar ayuda y haciendo populismo", ha escrito.

Las declaraciones de Gutiérrez llegan pocas horas después de que el PP de Guadalajara exigiera explicaciones a Page por no solicitar la declaración de emergencia de interés nacional (nivel 3) durante el incendio de La Mierla, el mayor registrado en la historia de Castilla-La Mancha.

En respuesta a esas críticas, el dirigente socialista ha defendido que la activación del nivel 3 no implica la movilización de más recursos de extinción. "Su pregunta se la responde Ayuso: el nivel 3 no significa más medios sino un mando único cuando afecta a tres regiones. Es decir, los medios son los mismos, solo cambia el que coordina", ha afirmado.

Gutiérrez también ha cargado duramente contra la actitud del PP durante la emergencia y ha acusado a los populares de intentar sacar rédito político de la crisis.

"Lo que más jode es pensar en cómo se comportaría la tropa de Paco Núñez si en Castilla-La Mancha los incendios hubieran tenido fallecidos como en Andalucía o en Castilla y León; si hubiesen ardido pueblos enteros como en esas regiones o decenas de casas como en Madrid... Todos sabemos que lo hubiesen utilizado contra el PSOE de Castilla-La Mancha como lo hicieron en pandemia o en Filomena", ha manifestado.

"Carroñeros"

En su publicación, el secretario de Organización del PSOE ha concluido calificando al PP de "carroñeros políticos".

"Se alimentan de las desgracias ajenas. Frente a ellos, la solidaridad y la unidad que están demostrando entre sí las autonomías y, cuando es necesario, el Estado", ha zanjado.

1. Hasta que el @pp_clm no expulse al nefasto Presidente de la Diputación de Ciudad Real que se negó a enviar medios para ayudar a apagar el incendio no tienen legitimidad para pedir nada. Son la antiEspaña: todo el mundo ayudándose y apoyándose. Ellos negando a dar ayuda y… pic.twitter.com/2cp6tCfEbR — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) July 24, 2026

Las palabras de Gutiérrez se producen en un contexto de creciente enfrentamiento entre PSOE y PP por la gestión del incendio de La Mierla y, especialmente, por la decisión de la Diputación de Ciudad Real de no enviar efectivos del SCIS a Guadalajara.

Mientras el Gobierno regional y los dirigentes socialistas consideran que esa negativa fue una muestra de insolidaridad, la institución provincial, gobernada por el PP, sostiene que la decisión respondió exclusivamente a criterios técnicos y de seguridad para no dejar desprotegida la provincia de Ciudad Real en un escenario de riesgo extremo de incendios.