Paco Núñez promete ayudas de cinco millones de euros para las más de 150 bandas de música de Castilla-La Mancha

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado ayudas por un valor de cinco millones de euros para apoyar a las más de 150 bandas de música de la región si consigue gobernar la Junta de Comunidades tras las elecciones autonómicas de 2027.

Núñez ha compartido esta medida durante su asistencia al XII Certamen Regional de Bandas de Música ‘Villa Cervantina’ de Mota del Cuervo (Cuenca) donde ha mostrado su "apoyo sin fisuras" a este colectivo de "mucho talento".

Con esa inversión de cinco millones, el líder de los 'populares' en la comunidad castellanomanchega pretende apoyar a las agrupaciones de músicos a tener recursos, a contar con financiación para la compra de instrumentos, a incorporar jóvenes a las bandas y a colaborar con la formación de músicos.

Foto institucional del XII Certamen Regional de Bandas de Música ‘Villa Cervantina’ de Mota del Cuervo. PP CLM

Una iniciativa que ha podido compartir este domingo con el presidente de la Federación de Bandas de Música de Castilla-La Mancha, Jorge Román. En este sentido, Núñez se ha mostrado convencido de que "queda mucho por definir" en esta cuestión de vital importancia para que el sector pueda tener "más músculo, más capacidad".