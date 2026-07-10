El Gobierno destinará 90,8 millones a mejorar el estado de estas carreteras de Castilla-La Mancha: rehabilitará 883 km

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado una inversión de 90,8 millones de euros para la conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado (RCE) en 838 kilómetros de carreteras estatales de Castilla-La Mancha.

En Guadalajara se conservará la A-2 entre los kilómetros 38 y 139, además de otras vías de servicio de la misma. También la N-2 en los tramos comprendidos entre los kilómetros 70 y 73, y 126 y 129.

En Cuenca, se actuará en la A-3 entre los kilómetros 71 y 177, y en distintos enlaces de la misma. Y en la A-31 entre los kilómetros 0 y 30. También se licitará la conservación de la A-3 entre los kilómetros 177 y 247, la A-43 entre los kilómetros 172 y 175, la N-3 entre los kilómetros 165 y 235 y la N-310 entre los kilómetros 174 y 198.

En Ciudad Real, la intervención se llevará a cabo entre los kilómetros 133 y 245 de la A-4, además de en distintas vías de servicio y enlaces de la misma.

En Albacete, la rehabilitación se dará entre los kilómetros 30 y 83 de las A-31. También en la A-43 entre los kilómetros 107 y 143, la N-301 entre los kilómetros 194 y 210 y la N-310 entre los kilómetros 111 y 145.

Además, se incluirán la A-31 entre los kilómetros 83 y 165, la A-33 entre los kilómetros 68 y 78, la A-35 entre los kilómetros 0 y 8,5, la N-330 entre los kilómetros 94 y 99, la N-344 entre los kilómetros 105 y 118 y la N-340A entre los kilómetros 590 y 595.

Más intervenciones

También serán objeto de licitación la rehabilitación del firme de los ramales de enlace del kilómetro 242 de la A-3 en Cuenca; la rehabilitación superficial del firme en la carretera N-301, de Madrid a Cartagena, entre el kilómetro 197,6 y el 201,3 en Albacete; y la rehabilitación superficial del firme en la carretera N-330, de Alicante a Francia por Zaragoza, entre el kilómetro 93,765 y el 99,056 también en Albacete.

Los trabajos previstos se enmarcan en el programa del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE)