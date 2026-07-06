El PSOE de Castilla-La Mancha cree que Génova decidirá el futuro de Núñez en 2027: "Este verano rezará a San Tellado"

El PSOE de Castilla-La Mancha ha ironizado con que el presidente regional del PP, Paco Núñez, pasará "todo el verano rezando a San Tellado" —una referencia al secretario general del PP, Miguel Tellado—, para repetir como candidato electoral del principal partido de la oposición en las elecciones autonómicas que se celebrarán en mayo de 2027.

Los socialistas han asegurado que será el número dos de Génova la figura que decidirá "quién se presenta en Castilla-La Mancha y todo lo que tiene que ver con Castilla-La Mancha". Según el presidente del grupo socialista en las Cortes regionales, Ángel Tomás Godoy, el PP de la región es un partido "intervenido, sin autonomía" y a merced de la dirección nacional.

"A pesar de que Núñez es el peor candidato posible para Castilla-La Mancha, tenemos la sensación de que será Tellado quien decida que vuelva a ser el candidato si no cambia de opinión", ha subrayado Godoy.

La alusión a los cambios de opinión se fundamenta "en cada una de las cuestiones importantes que han afectado a Castilla-La Mancha", ha dicho el diputado socialista, una lista en la que ha incluido asuntos como el agua, el Estatuto de Autonomía o la financiación autonómica.

No obstante, "las dudas" sobre el tercer intento de Núñez a la presidencia de la Junta de Comunidades "más que por parte del PSOE, vienen por parte del PP", ha añadido el representante en la Cámara autonómica.

Godoy ha retado a Núñez a que si "tiene tan claro que va a ganar las elecciones" y el PP prevé ganar las elecciones autonómicas, debería "aceptar la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de que gobernase la lista más votada".

El PP prevé proclamar a los candidatos a las alcaldías de capitales de provincia el 18 de julio, mientras que dejará para la vuelta del verano los candidatos a las presidencias de las comunidades autónomas que celebran comicios la próxima primavera.

"Más recursos que nunca" contra el fuego

Asimismo, el dirigente socialista ha ensalzado el Plan de Prevención de Incendios de Castilla-La Mancha (Infocam) y ha dado las gracias a todos los profesionales que participan en los equipos de extinción de incendios.

"Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas más preparadas, tenemos más recursos que nunca, hay 248 medios operativos, 220 medios terrestres, más de 2.700 profesionales y 114 puntos de vigilancia. Y, además, hacemos un esfuerzo enorme en prevención en invierno", ha defendido.

Godoy también ha destacado "la fórmula Page", una receta que aúna diálogo, acuerdo, pacto con los agentes sociales y que, según ha abundado, "permite bajar la presión fiscal y que tengamos el paro más bajo desde el 2008".