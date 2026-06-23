Castilla-La Mancha inicia los trámites para aprobar la nueva Ley de Espectáculos Públicos: regulará la celebración de 'raves'

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el proyecto de Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, una norma que regulará horarios y otros asuntos como la celebración de 'raves' en la región.

Así lo ha anunciado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, que ha informado que la previsión es que la tramitación parlamentaria arranque cuanto antes y su aprobación se lleve a cabo "antes de finalizar el año".

No obstante, se ha mostrado "abierto" a introducir mejoras al texto, que actualiza la normativa actual de 2011.

"El texto nace del consenso con todos los actores implicados y tras varias reuniones con asociaciones de hosteleros o la Federación de Municipios y Provincias (FEMP). Además, ha sido aprobado por el Consejo Regional de Diálogo Social, la Comisión Regional de Espectáculos Públicos y Consejo Regional de Municipios", ha indicado.

Objetivos de la ley

Entre los objetivos de la ley está garantizar el derecho al ocio sin que suponga un conflicto al derecho al descanso de la ciudadanía y adaptar la normativa a los cambios sociales, "con un ocio más diverso y dinámico".

Además, la ley busca dar respuesta al vacío legal de adaptar la normativa a los cambios sociales en la celebración de espectáculos públicos en espacios abiertos, las denominadas 'raves', exigiendo un responsable físico y jurídico que pida una autorización y que cumpla con los requisitos.

"No nos negamos a que haya 'raves', pero debe haber un organizador que se haga responsable", ha indicado.

En cuanto a la regularización de horarios, ha explicado que se ha introducido a petición de los hosteleros para "evitar trifulcas" entre ayuntamientos o provincias, aunque ha indicado que será una normativa "flexible" por la celebración de fiestas. Y se detallará el horario de apertura y finalización tanto en invierno como en verano en función de la actividad que se quiera desarrollar.

Por otro lado, también se busca regular el acceso de menores de edad a los espectáculos, las funciones y requisitos del personal que regula ese acceso o adecuar la normativa a la digitalización y simplificación administrativa. Por ello, se requerirá una formación para el personal de acceso, que tendrá que sacarse un título habilitante.

Declaración responsable

La nueva ley también exigirá una declaración responsable previa para organizar espectáculos públicos, que reducirá los trámites burocráticos y en determinados supuestos, por motivos de seguridad o ambientales, se exigirá una autorización administrativa.

Además, la norma contempla un plan de inspección con carácter bianual y actualizará los procedimientos sancionadores.

Por último, se actualizará el catálogo de espectáculos públicos, que serán ocho categorías, mientras que habrá 11 categorías de actividades recreativas.