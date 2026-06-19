La ministra Aagesen esquiva la presión del Gobierno de Page y no pone fecha a las reglas de explotación del trasvase

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante su visita al BRIF de La Iglesuela.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha esquivado la presión del Gobierno de Page sobre la publicación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura y se ha limitado a avanzar la puesta en marcha de un "proceso de participación activa" con los agentes implicados sin apuntar una fecha concreta.

Un mes después de que el Tribunal Supremo tumbase el recurso del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) contra el blindaje de los caudales ecológicos -como había hecho previamente con las peticiones hechas desde administraciones levantinas como la Comunitat Valenciana, Ayuntamiento de Murcia o la Diputación de Valencia- Aagesen ha visitado la base de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de La Iglesuela, en Toledo y ha sido cuestionada por este tema

"El Ministerio está trabajando en este proceso con el rigor técnico y científico y con la mejor información disponible", ha puntualizado respecto a una adaptación de las reglas de explotación al plan hidrológico del Tajo 2022-2027 que debe abordarse "con la máxima participación de todos y cada uno de los agentes".

Aagesen también se ha referido a esas sentencias del Supremo contra el Real Decreto 35/2023 que aprobaba los planes hidrológicos de las diferentes cuencas, incluida la del Tajo, asegurando que el Alto Tribunal "ha dado la razón" a su gabinete instando a "conservar los caudales ecológicos del río Tajo antes de pensar en cualquier uso".

"Nosotros a la vista de esta sentencia, aunque sabemos que falta una, que será recurrente respecto a esta, ya estamos empezando a iniciar los trabajos", ha añadido.

Caudales ecológicos

Sobre si estos caudales ecológicos se están respetando en la actualidad, máxime cuando esta semana se ha aprobado un nuevo trasvase de 120 hectómetros cúbicos para los meses de junio y julio, ha explicado que mantienen un "seguimiento exhaustivo" y, en el caso de identificar cualquier incidencia "emprenden actuaciones y medidas de coordinación con todos y cada uno de los agentes" de cara a conseguir "la prioridad, que es tener todos los caudales ecológicos según la normativa".

Por último, sobre la relación del Ministerio con la Junta de Comunidades ha señalado que "esa relación existe" y el Gobierno regional "ha tenido múltiples reuniones" con la Secretaría de Medio Ambiente.