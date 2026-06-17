El último trasvase agita Toledo: el Ayuntamiento afea a Tolón su "silencio"; el PSOE endosa a Ayuso el deterioro del Tajo

El portavoz del Gobierno en el Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde, ha recriminado a la ministra de Educación y exalcaldesa de la ciudad, Milagros Tolón, que forme parte del "Gobierno más trasvasista de la historia de España" y que no haya protestado contra el último trasvase aprobado, una derivación de 120 hectómetros cúbicos (hm³) para los meses de junio y julio —a razón de 60 hm³ cada mes—.

Alcalde ha subrayado que durante su etapa como regidora Tolón se mostraba en contra de los trasvases, aunque piensa que lo hacía "con la boca chica, porque le ha valido para ser ministra". Desde el Ejecutivo municipal han afeado a la titular de Educación que no se haya "levantado" ni pronunciado en contra del último trasvase en el Consejo de Ministros.

Asimismo, Alcalde ha criticado que el PSOE se manifestaba en contra de los trasvases cuando no eran ellos los que gobernaban el país, una supuesta actitud partidista con la que ha ironizado. "Ahora la pancarta de «trasvases no» la tendrán apolillada hasta que gane otra vez el PP y la vuelvan a sacar".

En todo caso, el portavoz del Gobierno bipartito ha afirmado que los socialistas "cuando gobiernan, trasvasan más que nadie". Por ello, considera que los toledanos "los tienen muy calados".

Más allá de la cesión de agua al Levante, Alcalde ha recordado que el Gobierno municipal trabaja en un plan de eliminación de vertidos ilegales en el río Tajo a su paso por el término municipal de la capital de Castilla-La Mancha.

No obstante, ha criticado las condiciones del agua de la ciudad que dependen de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), un organismo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica.

Suprimir vertidos desde Madrid

Por su parte, la edil del grupo socialista en el Ayuntamiento de Toledo, Laura Villacañas, ha instado al equipo de Gobierno a volcar la "obsesión que tienen por Milagros Tolón" en exigir a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "que deje de contaminar el río Tajo desde Madrid".

Villacañas ha recriminado al alcalde, Carlos Velázquez, que no haya exigido "ni una sola vez la eliminación de los vertidos que llegan desde la Comunidad de Madrid", y que tampoco "se haya pronunciado contra el trasvase Tajo-Segura", según ha trasladado el PSOE local en una nota de prensa.