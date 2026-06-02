Núñez plantea sacar al mercado suelo público sin uso para construir vivienda protegida en Castilla-La Mancha
El presidente del PP regional defiende una legislación "moderna" para "ofrecer oportunidades a quienes quieren desarrollar aquí su proyecto de vida".
El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha urgido a reformar la ley del suelo regional para construir vivienda y aumentar la oferta de los municipios en expansión.
El líder de la oposición ha visitado Yebes (Guadalajara), una localidad que representa "perfectamente lo que necesita nuestra región: municipios con capacidad de crecer, con suelo preparado para construir viviendas y con proyectos que permiten ofrecer oportunidades a quienes quieren desarrollar aquí su proyecto de vida", ha señalado.
Para facilitar la disposición de nuevos terrenos para uso urbanístico, Núñez ha defendido una legislación "moderna" que "permita generar más suelo disponible para construir viviendas".
"Si queremos que los precios sean más accesibles y que nuestros jóvenes puedan comprar una vivienda, tenemos que facilitar que se construyan más unidades", ha aseverado.
La normativa esbozada por el PP incluiría medidas para incorporar al mercado suelo público que actualmente no está siendo utilizado, una iniciativa que permitiría desarrollar viviendas a precios tasados dirigidas a jóvenes, personas con discapacidad y familias con mayores dificultades de acceso al mercado inmobiliario.
Además, el presidente del PP regional ha defendido una reducción de la fiscalidad asociada a la compra de vivienda mediante la bajada del impuesto de transmisiones patrimoniales y del impuesto de actos jurídicos documentados.