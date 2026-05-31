El censo electoral, un aliado inesperado de Page: el aumento de población de Guadalajara acerca otro escaño al PSOE

Emiliano García-Page (i) y Pablo Bellido (d), en una imagen de archivo en las Cortes de Castilla-La Mancha. Javier Longobardo

Las próximas elecciones autonómicas de Castilla-La Mancha repartirán 33 escaños, el mismo número que en los tres comicios anteriores. Sin embargo, la desigual evolución de los censos provinciales alterará la distribución territorial de los representantes. A falta de confirmación oficial, el nuevo reparto otorgará un diputado más a Guadalajara, un representante que pierde Albacete.

A priori, el efecto mapa contribuirá a reforzar la mayoría que disfruta el PSOE: si en ambos territorios se calcasen los resultados de 2023, el partido de Emiliano García-Page ganaría un asiento más en las Cortes regionales.

El aumento de población en Guadalajara se traducirá en la asignación de un nuevo escaño para esta provincia. Serán seis los asientos en liza. En la votación celebrada hace tres años —entonces se repartían cinco diputados— el PSOE se hizo con dos, el PP con otros tantos y Vox con uno.

La hipotética reedición de los resultados en la demarcación castellana favorecería al PSOE. El escaño recién incorporado sería para esta formación. Por su parte, PP y Vox mantendrían su representación actual.

El diputado que añade Guadalajara lo descuenta Albacete, un territorio que aunque no ha perdido población sí ha crecido más despacio que otros. Los siete representantes que le correspondían en 2023 han menguado hasta los seis que se jugarán en las elecciones venideras.

Proyección de escaños en las provincias de Albacete y Guadalajara Votos válidos de las principales candidaturas que concurrieron a las elecciones autonómicas de 2023. El reparto de escaños se calcula a través de divisiones sucesivas del total de sufragios obtenidos entre números enteros (1, 2, 3,...). Los diputados se asignan a los cocientes más altos en orden decreciente. Partido Político ALBACETE GUADALAJARA 1 2 3 1 2 3 PSOE 86221 43111 28740 54942 27471 18314 PP 71713 35857 23904 39437 19719 13146 Vox 25102 12551 8367 20940 10470 6980 UP 9324 4662 3108 7729 3865 2576 Nota informativa: Datos obtenidos a partir de los resultados de las elecciones autonómicas de 2023.

En este caso, y con idéntica bolsa de votantes, el PSOE mantendría sus tres asientos, también Vox el que obtuvo entonces. El PP sería el principal perjudicado: pasaría de tres a dos.

Ambas provincias suman 12 de los 33 escaños de la Cámara autonómica. En 2023, el PSOE obtuvo cinco entre ambas circunscripciones, otros cinco el PP y dos Vox. Si el cuerpo electoral de Albacete y Guadalajara vota exactamente igual dentro de un año, la distribución de escaños concederá seis al PSOE, cuatro al PP y dos Vox.

Desde la reforma de la normativa electoral de 2012, un escenario que entró en vigor en 2015, todas las provincias han otorgado un número impar de asientos. Los cambios previstos consagrarán la paridad en dos de las cinco. Toledo mantendrá sus nueve actas; Ciudad Real, siete y cinco Cuenca.

Con carácter general, Guadalajara ha tendido a votar más a la derecha que el resto de provincias. En 2023, el PSOE cosechó el 42,2 % de los votos, su marca más baja en toda la región —Albacete, con un 42,7 %, fue la segunda con menor porcentaje de apoyos—. La suma de PP y Vox llegó hasta el 46,4 %.

Cómo se actualiza el peso de cada provincia

La normativa electoral de la región establece en tres el número mínimo de parlamentarios a repartir por provincia. El resto de escaños, hasta los 33 que forman la Cámara autonómica, se conceden en función del número de habitantes de cada demarcación.

"Se adjudican a cada provincia tantos diputados como resulte, en números enteros, de dividir la población de derecho provincial por la cuota de reparto", añade la ley electoral.

No obstante, "el decreto de convocatoria [electoral]", un texto que se publicará entre 54 y 60 días antes del 23 de mayo de 2027, "debe especificar el número de diputados a elegir en cada circunscripción".

Perspectiva favorable para el PSOE

En cualquier caso, y más allá de una probabilidad solo teórica —la repetición exacta de tales cifras es un imposible estadístico—, el cambio de tamaño se antoja beneficioso para el PSOE, el partido que se impuso en las cinco provincias. Obtener un voto más que cualquiera de las formaciones rivales acerca los escaños sucesivos.

Todas las encuestas garantizan la victoria del actual presidente si decide presentarse a su cuarto mandato consecutivo: solo algunas cuestionan la mayoría absoluta. En cualquier caso, ningún sondeo duda de que la lista de Page sería la más votada y de que se impondría en todas las provincias.

Además de la pujanza de su candidato, los socialistas se aprovechan de la fortaleza de Vox, un partido que no baja del 10% en ninguna provincia y para la que algunos sondeos vaticinan un aumento respecto al resultado pretérito. El aumento de los de Santiago Abascal dificulta el crecimiento del PP —y su consiguiente acercamiento al PSOE—.