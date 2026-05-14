El PSOE niega que Maestre haya firmado una petición para que no se prorrogue la Directiva Marco del Agua: "Núñez miente"

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional por Toledo, Sergio Gutiérrez, ha acusado al presidente del PP regional, Paco Núñez, de "mentir" y "divulgar bulos" tras afirmar que los eurodiputados socialistas, entre ellos la ciudadrealeña Cristina Maestre, hayan "enviado una carta a la Comisión Europea rechazando revisar la Directiva Marco del Agua y ampliar los plazos de aplicación más allá de 2027".

La respuesta de Gutiérrez ha llegado a través de X después de que Núñez haya asegurado también, durante el Foro Permanente por la Defensa del Agua del PP de Castilla-La Mancha, celebrado este jueves en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), que el PSOE de Emiliano García-Page "quiere dejar sin agua a los agricultores de Castilla-La Mancha" al rechazar una prórroga de la Directiva Marco del Agua.

"¿Por qué Paco Núñez se empeña en mentir tanto, todo el rato y a todo el mundo?", ha escrito Gutiérrez en la red social. El dirigente socialista ha afirmado que el líder del PP regional "convoca un acto para hablar de agua y afirma que no apoyamos la prórroga de la Directiva Marco del Agua cuando fue una iniciativa de Emiliano García-Page del mes de marzo".

¿Por qué @paconunez_ se empeña en mentir tanto, todo el rato y a todo el mundo?



Hoy convoca un acto para hablar de agua y afirma que no apoyamos la prórroga de la directiva marco del agua cuando fue una iniciativa de @garciapage del mes de marzo (adjunto noticia de Efe).



Es… pic.twitter.com/jUVTUV5rIw — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) May 14, 2026

Además, ha recordado que "el jueves pasado los diputados regionales del PSOE de Castilla-La Mancha votamos a favor de una moción del PP pidiendo la prórroga de la directiva en el pleno de las Cortes".

"Solo pedimos que dejen de mentir y que dejen de divulgar bulos", ha añadido el secretario de Organización del PSOE regional.

Maestre lo niega

Fuentes del PSOE castellanomanchego han asegurado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que Cristina Maestre no ha firmado la misiva a la que ha hecho referencia el presidente de los 'populares' castellanomanchegos y la propia eurodiputada socialista ha fijado su postura en X.

"Paco Núñez: no mientas", ha comenzado Maestre en un mensaje publicado en X, en el que ha asegurado que lleva tiempo reclamando ante las instituciones europeas que se tenga en cuenta "la extrema necesidad de acceso al agua que tiene Castilla-La Mancha".

En su mensaje, la eurodiputada ha reprochado al líder del PP regional su "mutismo" en otras decisiones relativas a la gestión del agua y ha contrapuesto su labor con la del Partido Popular: "Mientras tú callas cuando el Partido Popular bendice el expolio del Tajo, yo reivindico a la comisaria de Agua amparo y respaldo, al igual que con la situación del Alto Guadiana".

Comparto la respuesta que en enero me dio la Comisaria de Agua, Jessika Roswall ante mi reivindicación en defensa del agua para la agricultura en CLM, juzga tu mismo.



Cuando tú vas, yo vuelvo. pic.twitter.com/Yegd27mYr1 — Cristina Maestre 🇪🇺 (@crismaestre) May 14, 2026

Maestre también ha recordado el periodo del Gobierno de Mariano Rajoy en España y de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, a los que ha acusado de "bloquear el PEAG que promovía la regularización de pozos", en referencia al Plan Especial del Alto Guadiana.

Las declaraciones de Gutiérrez y Maestre han llegado después de que Núñez denunciase que eurodiputados socialistas, entre ellos la ciudadrealeña Cristina Maestre, hayan enviado una carta a la Comisión Europea rechazando revisar la Directiva Marco del Agua y ampliar los plazos de aplicación más allá de 2027.

El presidente del PP castellanomanchego aseguró que esta decisión supondría "el cierre de pozos, la reducción de dotaciones y la ruina económica de la Mancha", además de pérdidas millonarias para el sector agrícola y el PIB regional.

🔴En los discursos vais sobrados. Falláis cuando hay que votar o firmar.



‼️Aquí se demuestra que mientes. Nunca os ha interesado la defensa del agua para prosperar, solo para enfrentar.



✉️Pedís que se aplique la Directiva Marco sin moratorias, lo que arruinará nuestro campo. https://t.co/PqgWBWFtdC pic.twitter.com/JqI0HfcbaM — Juan Ant Moreno Moya (@jamorenomoya) May 14, 2026

En la misma línea, el diputado regional Juan Antonio Moreno Moya, ha publicado en la misma red social la carta, aunque no aparecen firmas. Respondiendo a Sergio Gutiérrez, ha escrito: "En los discursos vais sobrados. Falláis cuando hay que votar o firmar. Aquí se demuestra que mientes. Nunca os ha interesado la defensa del agua para prosperar, solo para enfrentar. Pedís que se aplique la Directiva Marco sin moratorias, lo que arruinará nuestro campo".