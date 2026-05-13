Jesús Fuentes Lázaro, Medalla de Oro de Castilla-La Mancha junto a Sara Carbonero y Fernando Morientes

El que fuera primer presidente de Castilla-La Mancha en la época preautonómica, Jesús Fuentes Lázaro, será condecorado a título póstumo con la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha en el acto institucional por el Día de la Región que se celebrará el 31 de mayo en Cuenca. De esta manera, recibirá el máximo galardón institucional junto a la periodista Sara Carbonero y al exfutbolista Fernando Morientes.

Así lo ha dado a conocer la consejera portavoz, Esther Padilla, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno en la que se han aprobado las 36 condecoraciones que se otorgarán en una gala que versará en torno al lema 'Castilla-La Mancha, con las cosas claras'.

Además de las tres Medallas de Oro, en el acto institucional que presidirá el presidente, Emiliano García-Page, también se impondrán trece nombramientos de hijos e hijas predilectos, seis distinciones de hijas e hijos adoptivos y catorce placas de reconocimiento al mérito regional.

Padilla ha destacado que los premiados son personas "con recorrido, sensibilidades diferentes y unidas por una manera de entender, querer y engrandecer Castilla-La Mancha", que recuerdan "con su ejemplo por qué esta tierra despierta tanto orgullo a la gente de aquí, a los que viven y a quienes tuvieron que emigrar".

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