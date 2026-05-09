El PP denuncia que Castilla-La Mancha solo ha ejecutado el 44 % de los fondos europeos: "Se ha ido una oportunidad histórica"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha exigido "responsabilidad y eficacia en la gestión de los fondos europeos", al tiempo que ha denunciado que el Gobierno que preside Emiliano García-Page apenas ha ejecutado, según los datos recopilados por EsadeEcPol y Zabala/ELISA, el 44 % del total.

Ambos indicadores sitúan a la región como la sexta comunidad autónoma que peor ha gestionado los fondos. El dato de Castilla-La Mancha contrasta con el de otros territorios: según han explicado los populares en una nota de prensa, Castilla y León ha gestionado más del 80 % del dinero procedente de Bruselas.

Con motivo de la celebración del Día de Europa, Núñez ha recordado que Castilla-La Mancha "no fue una de las comunidades autónomas a las que más fondos europeos se destinaron, algo más de 1.200 euros por habitante frente a los más de 1.900 euros por habitante que, por ejemplo, llegaron a Asturias".

El líder del principal partido de la oposición ha criticado que, "si ya es grave que hayan tenido en cuenta mucho menos a un castellanomanchego que a cualquier otro vecino de España a la hora de asignarle fondos europeos, todavía es más grave que el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha no sea eficaz en la gestión de los mismos".

Al respecto, ha rescatado "episodios especialmente dolorosos, como la devolución de 35 millones de euros del Plan de Desarrollo Rural, de dinero que tendría que haber llegado a nuestros pueblos desde Europa". El Ejecutivo regional "ha devuelto por su incapacidad de gestión" este dinero.

Núñez ha insistido que Castilla-La Mancha ya partía de una situación claramente desfavorable en el reparto de los fondos europeos, ya que la región ha recibido apenas 1.286 euros por habitante (una de las tres más desfavorecidas), muy por debajo de otras comunidades autónomas como País Vasco (1.636), Cataluña (1.377 euros por habitante), o Asturias (1.900 euros).

Desde el PP han lamentado que Castilla-La Mancha "haya perdido una oportunidad histórica para transformar la región", y han asegurado que "el dinero europeo no puede quedarse atrapado en los despachos ni perderse entre trámites interminables mientras autónomos, agricultores, empresas y ayuntamientos esperan soluciones".

Para Núñez, "el problema no es Europa, el problema es la nefasta gestión que hace Page de todo lo que viene de Europa". El presidente del PP en la región, ha afirmado que "Castilla-La Mancha merece mucho más".

Un espacio de libertad y apoyo a la región

El máximo responsable regional del PP ha reivindicado el papel fundamental de la Unión Europea como espacio de libertad, prosperidad y cooperación entre naciones. En este sentido, ha defendido que Europa ha sido clave para garantizar la estabilidad económica, la competitividad y el progreso de los territorios, especialmente en momentos de dificultad.

La UE "afronta retos decisivos en materia de competitividad, innovación, seguridad y modernización económica, y para ello es imprescindible que los recursos europeos se gestionen con rigor y responsabilidad".

No obstante, Núñez ha definido a Europa como "un territorio de convivencia fundamental para apoyar a nuestros pueblos, nuestros pequeños empresarios, nuestros agricultores y ganaderos y nuestros jóvenes".