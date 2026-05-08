El PP critica la "hipocresía" de Page tras reclamar la liberación del peaje de la AP-41: "Votó en contra en las Cortes"

La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha lamentado la "hipocresía sin límites" del presidente regional, Emiliano García-Page, después de que haya reclamado al Ministerio la liberación del peaje de la AP-41 Madrid-Toledo.

"Es lo que el Partido Popular defendió en las Cortes de Castilla-La Mancha y el PSOE votó en contra", ha criticado.

En concreto, ha recordado que el PP presentó en febrero de 2022 una Propuesta de Resolución en las Cortes para instar al Ejecutivo "la liberación de los peajes de la AP-41 Madrid-Toledo y la R-2 en Guadalajara, una iniciativa que fue rechazada con el voto en contra del PSOE".

"Hoy vemos a un Page reclamando al Ministerio aquello mismo que negó a los castellanomanchegos cuando lo propuso Paco Núñez. Es un ejemplo más de la forma de hacer política de Page, la del anuncio, la mentira y el teatro", ha expresado.

La 'popular' ha asegurado que "Page vuelve a intentar engañar a los ciudadanos simulando reivindicaciones institucionales que jamás ha querido respaldar cuando ha tenido la oportunidad de hacerlo".

"Si realmente hubiera querido eliminar el peaje de la AP-41, habría apoyado la iniciativa del PP en las Cortes en lugar de tumbarla obedeciendo una vez más a Pedro Sánchez. No hay nada detrás de los anuncios, de los titulares o de las declaraciones grandilocuentes, porque Emiliano García-Page ha hecho de la mentira su auténtica forma de hacer política", ha afirmado.

"Atascos, saturación y falta de conexiones…"

La portavoz del PP castellanomanchego ha indicado en la situación de Illescas y de toda la comarca de La Sagra, "que lleva años entrando en colapso por la falta de infraestructuras y por la ausencia total de planificación e inversión por parte de la Junta".

"Mientras miles de vecinos sufren diariamente atascos, saturación y falta de conexiones, el Gobierno regional sigue instalado en la propaganda", ha expresado.

Además, ha criticado que "alcaldes socialistas como José Manuel Tofiño siguen votando junto a Sánchez en el Senado cualquier medida que perjudica a Castilla-La Mancha o impide avanzar en infraestructuras fundamentales".

"Lo que no puede hacer Page es votar una cosa en Toledo y salir después en los medios defendiendo la contraria para intentar aparentar que reivindica infraestructuras para Castilla-La Mancha", ha indicado.

Por último, ha incidido en que la AP-41 lleva años siendo "una infraestructura infrautilizada precisamente por el coste del peaje, mientras la A-42 soporta problemas constantes de tráfico y saturación".

"Castilla-La Mancha no necesita más campañas de imagen ni más cartas para la galería. Necesita dirigentes que defiendan de verdad los intereses de esta tierra y no políticos que dicen una cosa y votan la contraria", ha sentenciado.