El nuevo edificio del 112 Castilla-La Mancha cuadriplicará al actual y estará operativo en el primer trimestre de 2027

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha visitado este martes las obras del nuevo edificio del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, una infraestructura que cuadriplicará en espacio al actual y que estará operativo en el primer trimestre de 2027.

Así lo ha confirmado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, al término del recorrido por este espacio de 4.500 metros cuadrados que permitirá la ampliación de plantilla de este servicio esencial, que actualmente acoge a 200 profesionales que trabajan las 24 horas durante los 365 días del año y que en 2025 han gestionado 1,5 millones de llamadas, en torno a 3.900 diarias.

El consejero ha explicado que el edificio se distribuye en tres plantas. El semisótano, acogerá un hangar donde estarán los vehículos y camiones de emergencia, mientras que la planta baja será el "corazón" del inmueble con la sala de coordinación 112 desde donde se gestionan las llamadas de emergencia y las incidencias.

Una sala que estará “dotada de los soportes tecnológicos más modernos, además de estar preparada para adaptarse a futuros aumentos de personal y equipamiento”, ha puntualizado el consejero.

Por último, en la primera planta estarán ubicados los despachos de los mandos del servicio, de la Dirección General de Protección Ciudadana y la sala de reuniones del Centro de Coordinación Operativa (CECOP).

14 millones de euros

Ruiz Molina ha recordado que este edificio cuenta con un presupuesto de 14 millones de euros que están cofinanciados en un 85 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) dentro del Programa Operativo 2021-2027.

Su finalización, prevista para finales de este año, coincidirá con la colocación de la primera piedra de la nueva Escuela de Protección Ciudadana, lugar en el que recibirán formación los grupos operativos que forman parte del sistema regional de Protección Civil y que permitirá "mejorar la calidad de la formación dirigida a los grupos de intervención del Sistema Regional de Protección Civil", gracias a una inversión de algo más de 15 millones de euros, cofinanciado también por el Feder en el mismo porcentaje.

Además, el consejero ha destacado que el nuevo inmueble contará con un "consumo energético prácticamente nulo" al incorporar sistemas de eficiencia energética como paneles fotovoltaicos, aerotermia o ventilación mecánica para la renovación del aire interior.

"De lo que se trata es de mejorar la capacidad operativa de este importantísimo servicio público y desde luego, también mejorar el confort de los profesionales, que pasan aquí 24 horas al día", ha finalizado Ruiz Molina.