CSIF apuesta por fortalecer la relación entre sindicatos y empresas en su III Jornada del Sector de Empresa Privada

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha celebrado este martes en Toledo la III Jornada autonómica del Sector de Empresa Privada bajo el título ‘Interrelación sindical con el mundo empresarial, construyendo caminos juntos’, un encuentro que ha servido para analizar y reforzar el papel del sindicalismo en el ámbito privado y su colaboración con el tejido empresarial.

La jornada ha sido inaugurada por el presidente de CSIF Castilla-La Mancha, Lorenzo Domínguez, que ha destacado la importancia de avanzar hacia un modelo de relaciones laborales basado en el diálogo, la colaboración y la búsqueda de soluciones conjuntas que beneficien tanto a trabajadores como a empresas, ha informado la central sindical en un comunicado.

A continuación, el secretario nacional del sector de empresa privada de CSIF, Pedro Poves, ha subrayado el papel que desarrolla el sindicato “como organización independiente, moderna y centrada en la mejora de las condiciones laborales desde una perspectiva constructiva, tenemos muy claro que otra forma de hacer sindicalismo es posible”.

Uno de los ejes principales del encuentro ha sido la relevancia de la asesoría jurídica en la defensa de los trabajadores. En este sentido, Isidoro Sánchez y Laura García Fernández, integrantes de los servicios jurídicos de CSIF en Toledo, han destacado la importancia de ofrecer un respaldo legal sólido y especializado como herramienta clave en la acción sindical.

La jornada ha continuado con un segundo bloque centrado en la visión empresarial donde directivos han analizado la relación entre empresas y representantes de los trabajadores, coincidiendo en la necesidad de fomentar canales de comunicación fluidos y eficaces. Asimismo, delegados sindicales de CSIF han aportado su experiencia desde el ámbito laboral, con intervenciones de Iván Moncada (Geacam), Javier Cano (Schweppes) y Sergio Parra (Laboratorios Indas), quienes han coincidido en la importancia del diálogo permanente para mejorar las condiciones laborales y la organización del trabajo.

La clausura ha corrido a cargo del presidente de CSIF Toledo, Raúl Turín, que ha reafirmado el compromiso del sindicato con el impulso de espacios de encuentro entre trabajadores y empresas.

CSIF considera que este tipo de iniciativas son fundamentales para avanzar hacia un modelo de relaciones laborales más equilibrado, eficiente y adaptado a los retos actuales del mercado de trabajo.